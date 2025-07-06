США впервые за полтора года купили у России цирконий

По данным американской статистики, Штаты в мае ввезли из России циркониевую руду и концентраты чуть более чем на один миллион долларов. При этом сумма закупок оказалась максимальной с начала 2002 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Регулярный экспорт металла в США прекратился к июню 2022 года, а разовые отгрузки последний раз состоялись в январе прошлого года.
Помимо России, Штаты в мае покупали цирконий у Австралии (10 миллионов долларов), Южной Африки (891,6 тысячи), Малайзии (120,7 тысячи) и Канады (29,1 тысячи).
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