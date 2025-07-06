Силуанов: страны БРИКС поддержали создание механизма для увеличения инвестиций

«[На обсуждениях] добавилась новая тема — создание гарантийного механизма [увеличения инвестиций] на базе Нового банка развития (НБР) [БРИКС], поэтому большая часть участников поддержала создание рабочей группы, а мы предложили уже конкретные механизмы создания перестраховочной компании по аналогии с Новым банком развития», — отметил он.
По его словам, НБР можно будет использовать как банк для трансграничных расчетов.
«На пространстве БРИКС под эгидой Нового банка развития — НБР будет предоставлять такие гарантии по кредитам банков, которые работают в каждой из стран, для финансирования крупных инфраструктурных проектов», — добавил Силуанов.
Министр подчеркнул, что НБР показывает свою жизнеспособность и объем кредитных портфелей ряда стран увеличивается.