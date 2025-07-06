Основателя «Русагро» заподозрили в даче взятки карабином за ₽2,6 млн

По версии следствия, Мошкович в 2019 году передал бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. «за общее покровительство». В «Русагро» входит предприятие «Тамбовский бекон», одно из крупнейших в регионе, отмечает издание. Иванов на тот момент курировал сельское хозяйство области.
Иванова в мае отправили в СИЗО, он арестован до 20 июля. И бывший чиновник, и бизнесмен отрицают вину. Адвокат Иванова Иван Петренко сказал газете, что «было бы глупо признать такое обвинение».
По статье о взятке грозит от восьми до 15 лет заключения. Мошковичу вменяют также мошенничество и злоупотребление полномочиями, их вместе с бывшим гендиректором «Русагро» Максимом Басовым арестовали в конце марта. По версии следствия, Мошкович и Басов обманули основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова при покупке доли в 85%, пообещав взамен инвестиции. Ущерб оценили более чем в 30 млрд руб.
Потерпевшей стороной по делу признали компанию «Сингента». Со слов ее представителя, действия Мошковича причинили компании ущерб на сумму более 999 млн руб. «Сингента» заявила иск к основателю «Русагро» из-за долга по договору поставки одной из структур холдинга «Солнечные продукты».