Основателя «Русагро» заподозрили в даче взятки карабином за ₽2,6 млн

По статье о взятке грозит от восьми до 15 лет заключения. Мошковичу вменяют также мошенничество и злоупотребление полномочиями, их вместе с бывшим гендиректором «Русагро» Максимом Басовым арестовали в конце марта. По версии следствия, Мошкович и Басов обманули основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова при покупке доли в 85%, пообещав взамен инвестиции. Ущерб оценили более чем в 30 млрд руб.