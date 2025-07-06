«В отношении нашей страны было введено более 30 тыс. санкций — рекордное число, почти вдвое превышающее совокупные меры против всех других государств», — сказал он в ходе делового форума БРИКС в Бразилии.
Орешкин подчеркнул, что РФ столкнулась с «актом финансовой агрессии», так как против нее предпринимались попытки отключения от платежной инфраструктуры, нарушались цепочки поставок, а также были попытки нанести удар по ключевым отраслям экономики.
«Мы верили в нашу страну, в людей, в технологии — и добились настоящих прорывов, сделав экономику более суверенной и устойчивой», — отметил он.
Бывший член дипломатической службы Великобритании Ян Прауд в статье для издания Strategic Culture 5 июля призвал смягчить санкции против РФ. Он указал, что ограничения не оказали реального влияния на способности России в различных сферах производства, отметив, что РФ сможет терпеть экономические трудности дольше, чем Европа.