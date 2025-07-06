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Орешкин указал на устойчивый рост российской экономики даже в условиях санкций

РФ не только справилась с санкциями против нее, но и провела глубокую трансформацию своей экономики. Об этом 5 июля заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Источник: Reuters

«В отношении нашей страны было введено более 30 тыс. санкций — рекордное число, почти вдвое превышающее совокупные меры против всех других государств», — сказал он в ходе делового форума БРИКС в Бразилии.

Орешкин подчеркнул, что РФ столкнулась с «актом финансовой агрессии», так как против нее предпринимались попытки отключения от платежной инфраструктуры, нарушались цепочки поставок, а также были попытки нанести удар по ключевым отраслям экономики.

«Мы верили в нашу страну, в людей, в технологии — и добились настоящих прорывов, сделав экономику более суверенной и устойчивой», — отметил он.

Бывший член дипломатической службы Великобритании Ян Прауд в статье для издания Strategic Culture 5 июля призвал смягчить санкции против РФ. Он указал, что ограничения не оказали реального влияния на способности России в различных сферах производства, отметив, что РФ сможет терпеть экономические трудности дольше, чем Европа.