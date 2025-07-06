ООН назвала страны с самым большим госдолгом на одного жителя

Самый большой показатель — в Сингапуре, где госдолг на одного человека увеличился за прошлый год на 10,5 тысячи долларов, составив 158 тысяч долларов. В США же сумма впервые превысила отметку в 100 тысяч долларов: показатель вырос на 5,8 тысячи долларов — до 103,7 тысячи.