ООН назвала страны с самым большим госдолгом на одного жителя

Суверенная задолженность на одного человека в прошлом году увеличилась сразу в 134 странах, а снизилась — в 48 государствах. Среднее значение по миру составил 11,4 тысячи долларов.
Самый большой показатель — в Сингапуре, где госдолг на одного человека увеличился за прошлый год на 10,5 тысячи долларов, составив 158 тысяч долларов. В США же сумма впервые превысила отметку в 100 тысяч долларов: показатель вырос на 5,8 тысячи долларов — до 103,7 тысячи.
Тройку лидеров замыкает Япония, где суверенная задолженность на одного жителя, наоборот, сократилась — сразу на 4,3 тысячи долларов, составив 76,9 тысячи. Среди топ-10 стран сокращение госдолга на жителя в прошлом году зафиксировала только еще Исландия — на 511 долларов, до 51,5 тысячи.
Остальные же нарастили суверенную задолженность: в Канаде — до 60,3 тысячи долларов, в Бельгии — до 58,8 тысячи долларов. Итальянцы теперь «задолжали» 54,4 тысячи, британцы — 53,3 тысячи, а французы — 52,3 тысячи. Австрия замыкает десятку основных должников с 46,2 тысячи на одного жителя.
Госдолг на одного человека в России в прошлом году составил, по расчетам ООН, 3 тысячи долларов, что лишь на 260 долларов больше уровня годом ранее. Это 99-е место среди всех стран.
Сильнее всего в прошлом году нарастили госдолг на человека Сингапур, США, Израиль (+4,7 тысячи долларов), Британия (+3,9 тысячи) и Франция (+3,1 тысячи). При этом снизили больше всех Аргентина — сразу на 10 тысяч долларов, Япония, Дания (-2,9 тысячи), Кипр (-1,7 тысячи) и Норвегия (-1,6 тысячи).