АТОР: билеты на поезда из Петербурга в Москву распроданы из-за авиационного коллапса

В связи с авиационным кризисом, в продаже не осталось билетов на поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Москву. По состоянию на вечер 5 июля на 6 июля было доступно только одно место на поезд, отправляющийся в 23:30. Это место в вагоне СВ, стоимость билета — 21,3 тыс. рублей. В обратном направлении ситуация немного лучше, но билеты все еще в дефиците, сообщили в ассоциации.