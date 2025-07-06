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АТОР: билеты на поезда из Петербурга в Москву распроданы из-за авиационного коллапса

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву распроданы на фоне авиационного коллапса. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В связи с авиационным кризисом, в продаже не осталось билетов на поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Москву. По состоянию на вечер 5 июля на 6 июля было доступно только одно место на поезд, отправляющийся в 23:30. Это место в вагоне СВ, стоимость билета — 21,3 тыс. рублей. В обратном направлении ситуация немного лучше, но билеты все еще в дефиците, сообщили в ассоциации.

Отмечается, что на утро 7 июля билеты также стремительно заканчиваются.

Ранее в АТОР сообщали, что авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано. Накануне там отмечали, что из-за введения ограничений на работу аэропортов в центральной России отменены и задержаны как минимум 500 рейсов.