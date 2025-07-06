₽50 тыс. до «нормальной» жизни: что россияне рассказали о желаемом доходе

Средний размер дохода, достаточного для «нормальной» жизни, составил ₽81 тыс., что на 14% больше показателя осени 2023 года (₽70,8 тыс.), сообщается в очередном выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» от НИУ ВШЭ. Опрос проводился осенью 2024 года, респонденты отвечали на вопрос «Как вы думаете, сколько денег нужно сейчас такой семье, как ваша, в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально?».