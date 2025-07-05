Жители Сумской области начали за бесценок распродавать жилье

Ранее источник в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья, многие жители города стремятся избавиться от недвижимости на фоне роста напряжённости в регионе. По словам собеседника агентства, в городе в последнее время участились конфликты между местными жителями и боевиками ВСУ.