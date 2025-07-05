Жители Сумской области начали за бесценок распродавать жилье

Согласно размещенным на украинском сайте предложениям, которые проанализировало РИА Новости, комната в общежитии в Конотопе обойдется в 125 тысяч гривен (225 тысяч рублей), а в Сумах — 287 тысяч гривен (516,6 тысячи рублей).
В сельской местности стоимость квартиры начинается от 75−100 тысяч гривен (135−180 тысяч рублей). За эту сумму можно купить однушку в Ворожбе, Алтыновке, Свессе, Вирах.
В городах цены выше. Например, в Шостке четырехкомнатная квартира стоит 395,5 тысячи гривен (712 тысяч рублей), в Конотопе однушка — 448 тысяч гривен (806 тысяч рублей), в Глухове — 500 тысяч гривен (900 тысяч рублей), а в Сумах стоимость однокомнатной квартиры составляет около миллиона рублей.
Некоторые жители рассматривают возможность обмена. Так в Кролевце готовы продать частный дом за 206 тысяч гривен (370,8 тысячи рублей) или обменять его на автомобиль.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья, многие жители города стремятся избавиться от недвижимости на фоне роста напряжённости в регионе. По словам собеседника агентства, в городе в последнее время участились конфликты между местными жителями и боевиками ВСУ.