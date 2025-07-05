В «Сбере» сообщили о двойном ударе по малому бизнесу из-за высоких ставок

«Действительно, у малого бизнеса сейчас сложностей больше, чем у крупного бизнеса, у крупнейшего. Мы считаем и видим, что именно для малого бизнеса еще с октября прошлого года у нас увеличивается запрос на реструктуризацию. Я бы сейчас не говорил про какой-то риск кризиса неплатежей — я думаю, что это не так. Но при этом надо понимать, что, конечно, крупные и крупнейшие компании платят с задержкой малому бизнесу. И поэтому малому бизнесу нужно больше оборотных средств», — сказал Ведяхин.