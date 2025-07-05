Трамп подписал «большой, красивый» проект о бюджете США

Трансляцию церемонии подписания вели американские телеканалы.
На завершающейся неделе законопроект Трампа о расходах и налогах, все 940 страниц которого по требованию демократов прочитали вслух, прошел необходимые процедуры в конгрессе. Президент США заявлял о символизме в том, что документ подписывают на предъюбилейный День независимости.
Документ предполагает:
- увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов;
- сокращение некоторых социальных программ;
- рост военных расходов;сохранение налоговых льгот, действовавших с первого срока Трампа.
В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
Палата представителей приняла законопроект в мае.
Маск резко раскритиковал инициативу Трампа. Он утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Демократы же выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.ов.