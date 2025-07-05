Трамп подписал «большой, красивый» проект о бюджете США

На завершающейся неделе законопроект Трампа о расходах и налогах, все 940 страниц которого по требованию демократов прочитали вслух, прошел необходимые процедуры в конгрессе. Президент США заявлял о символизме в том, что документ подписывают на предъюбилейный День независимости.