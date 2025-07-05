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Трамп подписал «большой, красивый» проект о бюджете США

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал «большой, красивый» бюджетный законопроект, который существенно меняет повестку правительства.

Источник: Reuters

Трансляцию церемонии подписания вели американские телеканалы.

На завершающейся неделе законопроект Трампа о расходах и налогах, все 940 страниц которого по требованию демократов прочитали вслух, прошел необходимые процедуры в конгрессе. Президент США заявлял о символизме в том, что документ подписывают на предъюбилейный День независимости.

Документ предполагает:

  • увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов;
  • сокращение некоторых социальных программ;
  • рост военных расходов;сохранение налоговых льгот, действовавших с первого срока Трампа.

В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.

Палата представителей приняла законопроект в мае.

Маск резко раскритиковал инициативу Трампа. Он утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

Демократы же выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.ов.