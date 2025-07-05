Топ-6 банковских вкладов сроком на 3 месяца на 5 июля

Наиболее выгодным оказался вклад под 23% годовых. Его предлагает Московский кредитный банк на сумму от 10 тысяч рублей. В том же банке можно открыть вклад под 19,2% годовых на ту же сумму. Кроме того, МКБ предлагает вклад под 18,5% годовых на сумму от 3 млн рублей.