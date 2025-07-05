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Топ-6 банковских вкладов сроком на 3 месяца на 5 июля

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 4 июля 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на 3 месяца с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
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Источник: Shutterstock

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным оказался вклад под 23% годовых. Его предлагает Московский кредитный банк на сумму от 10 тысяч рублей. В том же банке можно открыть вклад под 19,2% годовых на ту же сумму. Кроме того, МКБ предлагает вклад под 18,5% годовых на сумму от 3 млн рублей.

Центр-Инвест предлагает вклад под 19,3% годовых на сумму от 500 тысяч рублей.

Вклад под 19% годовых доступен клиентам Уральского финансового дома на сумму от 500 тысяч рублей.

Дальневосточный банк предлагает клиентам открыть вклад на сумму от 150 тысяч рублей под 18,3% годовых.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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