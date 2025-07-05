Топ-6 банковских вкладов сроком на 3 месяца на 5 июля

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным оказался вклад под 23% годовых. Его предлагает Московский кредитный банк на сумму от 10 тысяч рублей. В том же банке можно открыть вклад под 19,2% годовых на ту же сумму. Кроме того, МКБ предлагает вклад под 18,5% годовых на сумму от 3 млн рублей.
Центр-Инвест предлагает вклад под 19,3% годовых на сумму от 500 тысяч рублей.
Вклад под 19% годовых доступен клиентам Уральского финансового дома на сумму от 500 тысяч рублей.
Дальневосточный банк предлагает клиентам открыть вклад на сумму от 150 тысяч рублей под 18,3% годовых.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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