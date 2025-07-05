США возобновили ввоз сои из России

Россия в мае поставила соевые бобы в Штаты на 4,9 миллиона долларов — впервые с февраля прошлого года. Тогда их было приобретено на 6,3 миллиона долларов.
Всего Штаты в мае приобрели за рубежом соевых бобов на 35,35 миллиона долларов. Главным экспортером была Канада с объемом поставок в 15,6 миллиона долларов. В пятерку основных поставщиков также вошли Украина (12,5 миллиона), Россия, Уругвай (1,2 миллиона) и Чили (763 тысячи).
Сами США также являются крупными поставщиками сои — в мае этих бобов было экспортировано на 699,5 миллиона долларов. В основном их покупали Мексика (129,1 миллиона долларов), Индонезия (108,8 миллиона) и Египет (104,1 миллиона).