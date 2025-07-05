Россиянам объяснили, можно ли не работать, если задерживают зарплату

После письменного уведомления работодатель обязан погасить долг в полном объеме, включая все компенсации. Сотрудник, в свою очередь, имеет право не выходить на работу вплоть до получения всех выплат. Как только работодатель письменно уведомит о готовности выполнить обязательства, работник должен выйти на работу на следующий день. При этом считается, что долг погашен только в том случае, если выплачена не только основная сумма зарплаты, но и компенсация за просрочку, а также оплата всего периода приостановки работы. Это подтверждается и судебной практикой, например, определением Мосгорсуда № 4г/3−52/14.