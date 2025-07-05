Россиян предупредили о словах и данных, опасных для разговора с мошенниками

Он особо подчеркнул, что крайне опасно сообщать коды из SMS и банковских сообщений, так как они являются прямым доступом к банковским счетам.
Отдельно эксперт обратил внимание на рискованные фразы в разговоре. Хотя простое голосовое «да» не имеет юридической силы для заключения договоров, слова-подтверждения вроде «верно», «согласен», «подтверждаю», «переведите» дают мошенникам уверенность в успехе их схем.
Ершов также напомнил и о технологии дипфейков. По его словам, для создания примитивной подделки голоса достаточно 3−5 минут записи, а для реалистичной копии потребуется 15−30 минут и более. Подделка видео требует значительно большего исходного материала.
Эксперт призвал граждан быть бдительными: не сообщать личные данные, не подтверждать ничего подозрительного и не бояться сбросить звонок при малейших сомнениях. Для проверки информации он посоветовал использовать официальные банковские приложения или обращаться лично в учреждения.