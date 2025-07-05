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Россияне рассказали, каким должен быть МРОТ

Наиболее высокие ожидания по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) зафиксированы среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, следует из исследования сервиса SuperJob.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Результаты исследования сервиса SuperJob опубликовал портал Banki.ru.

Жители столицы считают справедливым уровень МРОТ в размере 62 900 рублей, что почти вдвое превышает действующий в Москве показатель — 32 916 рублей. В Санкт-Петербурге жители оценивают достаточный минимальный доход в 59 000 рублей при актуальном МРОТ 28 750 рублей.

В Хабаровске идеальным, по мнению респондентов, является МРОТ на уровне 58 700 рублей ежемесячно.

К числу городов с наиболее высокими ожиданиями также отнесены Казань (55 800 рублей) и Владивосток (55 700 рублей). В то же время наиболее скромные запросы отмечены в Кирове (48 500 рублей), Рязани и Ижевске (по 49 300 рублей), Нижнем Новгороде (49 600 рублей), Ярославле (50 500 рублей) и Томске (50 700 рублей).

Исследование также выявило максимальный рост ожиданий по уровню МРОТ за последние шесть месяцев — плюс 3% — в Астрахани (51 000 рублей), Волгограде (50 900 рублей), Пензе (50 800 рублей), Нижнем Новгороде (49 600 рублей) и Ижевске (49 300 рублей).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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