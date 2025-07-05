FT: ЕС создаст экстренные запасы полезных ископаемых и магнитов на случай ЧС

Как говорится в публикации, Брюссель хочет создать запасы полезных ископаемых, постоянных магнитов, а также комплектов для ремонта кабелей, поскольку ЕС якобы может быть уязвим из-за атак.
В документе ЕК сказано, что Евросоюз сейчас находится в условиях риска как из-за геополитической напряжённости, так и из-за изменения климатических условий.
В проекте также отмечено, что страны-члены союза должны будут создать запасы продуктов питания, лекарств и ядерного топлива.
Ранее издание писало, что ЕК разрабатывает план по сокращению в странах ЕС потребления воды на 10% к 2030 году из-за засухи.