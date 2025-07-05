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FT: ЕС создаст экстренные запасы полезных ископаемых и магнитов на случай ЧС

Евросоюз намерен создать запасы важнейших полезных ископаемых на случай чрезвычайных ситуаций, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Источник: Reuters

Как говорится в публикации, Брюссель хочет создать запасы полезных ископаемых, постоянных магнитов, а также комплектов для ремонта кабелей, поскольку ЕС якобы может быть уязвим из-за атак.

В документе ЕК сказано, что Евросоюз сейчас находится в условиях риска как из-за геополитической напряжённости, так и из-за изменения климатических условий.

В проекте также отмечено, что страны-члены союза должны будут создать запасы продуктов питания, лекарств и ядерного топлива.

Ранее издание писало, что ЕК разрабатывает план по сокращению в странах ЕС потребления воды на 10% к 2030 году из-за засухи.