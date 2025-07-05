Эксперт рассказала, как изменятся цены на мороженое

«В предстоящие летние месяцы 2025 года российские потребители могут столкнуться с повышением цен на мороженое в среднем на 7,5%. Это прогнозируемое увеличение стоимости любимого летнего лакомства обусловлено сложным переплетением нескольких факторов, каждый из которых играет свою, отнюдь не незначительную, роль», — сказала она.