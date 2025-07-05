Эксперт рассказала, как изменятся цены на мороженое

«В предстоящие летние месяцы 2025 года российские потребители могут столкнуться с повышением цен на мороженое в среднем на 7,5%. Это прогнозируемое увеличение стоимости любимого летнего лакомства обусловлено сложным переплетением нескольких факторов, каждый из которых играет свою, отнюдь не незначительную, роль», — сказала она.
Так, отметила эксперт, лето является традиционным пиком потребления мороженого. Спрос на продукцию выше, соответственно, цены производители поднимают. Однако, подчеркнула специалист, чрезмерное увеличение стоимости может, напротив, привести к снижению спроса.
Юлиана Сорокина добавила, что погода также играет существенную роль. Теплое лето повысит спрос на мороженое, особенно в северных и центральных регионах России, где рост потребления при повышении температуры более заметен.
В то же время, в холодное время года мороженое покупают значительно реже. На этом фоне, указала эксперт, производители будут искать способы минимизации потерь, например, путем сокращения объемов производства или предложения скидок.
«Ценообразование на мороженое — сложный процесс, зависящий от множества переменных, таких как стоимость сырья, логистика и инфляция. Ключевую роль играют спрос и доходы потребителей», — заключила Юлиана Сорокина.
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