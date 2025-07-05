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Эксперт рассказала, как изменятся цены на мороженое

О том, какими будут цены на мороженое в России летом 2025 года, Финансам Mail рассказала Юлиана Сорокина, финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«В предстоящие летние месяцы 2025 года российские потребители могут столкнуться с повышением цен на мороженое в среднем на 7,5%. Это прогнозируемое увеличение стоимости любимого летнего лакомства обусловлено сложным переплетением нескольких факторов, каждый из которых играет свою, отнюдь не незначительную, роль», — сказала она.

Так, отметила эксперт, лето является традиционным пиком потребления мороженого. Спрос на продукцию выше, соответственно, цены производители поднимают. Однако, подчеркнула специалист, чрезмерное увеличение стоимости может, напротив, привести к снижению спроса.

Юлиана Сорокина добавила, что погода также играет существенную роль. Теплое лето повысит спрос на мороженое, особенно в северных и центральных регионах России, где рост потребления при повышении температуры более заметен.

В то же время, в холодное время года мороженое покупают значительно реже. На этом фоне, указала эксперт, производители будут искать способы минимизации потерь, например, путем сокращения объемов производства или предложения скидок.

«Ценообразование на мороженое — сложный процесс, зависящий от множества переменных, таких как стоимость сырья, логистика и инфляция. Ключевую роль играют спрос и доходы потребителей», — заключила Юлиана Сорокина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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