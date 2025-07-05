Эксперт раскрыл секреты дополнительного заработка для россиян

В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что государственные банки остаются самым надежным вариантом для хранения денег и выделил несколько эффективных способов дополнительного заработка.
«Держите деньги в госбанках — в Сбере или ВТБ. Также у вас должен быть кешбэк в банковских приложениях. Если вы пользуетесь “Яндекс. Такси”, настройте кешбэк и там. Ходите в рестораны, магазины, салоны красоты — там, скорее всего, тоже есть приложения и скидки. На картах держите минимум: все остальное — на накопительном счете», — советует эксперт.
Разуваев предостерег от вложений в криптовалюту — по его мнению, это слишком рискованно для физических лиц из-за высокой волатильности.
Эксперт также поделился своими взглядами на перспективные акции российских компаний. Среди фаворитов — Сбер, «Сургутнефтегаз» (привилегированные акции), «Газпром нефть» и «Роснефть».
«Россия — одна из немногих стран, где можно работать, зарабатывать и вкладывать внутри страны. Это акции, облигации, депозиты. Мне больше всего нравятся акции, особенно те, где платят хорошие дивиденды», — отметил Разуваев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».