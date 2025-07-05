Эксперт раскрыл секреты дополнительного заработка для россиян

«Держите деньги в госбанках — в Сбере или ВТБ. Также у вас должен быть кешбэк в банковских приложениях. Если вы пользуетесь “Яндекс. Такси”, настройте кешбэк и там. Ходите в рестораны, магазины, салоны красоты — там, скорее всего, тоже есть приложения и скидки. На картах держите минимум: все остальное — на накопительном счете», — советует эксперт.