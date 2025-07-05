Bloomberg узнал об отказе BlackRock искать деньги на Украину из-за Трампа

Заместитель председателя BlackRock и один из руководителей переговоров Филипп Хильдебранд анонсировал в прошлом году, что в фонд хотят привлечь как минимум $500 млн от стран, международных банков развития и других спонсоров, а также $2 млрд от частных инвесторов. Как отмечал Хильдебранд, это могло бы объединить консорциум инвесторов в акции и долговые обязательства, способных профинансировать восстановительные работы в Украине на сумму не менее $15 млрд.