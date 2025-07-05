Bloomberg узнал об отказе BlackRock искать деньги на Украину из-за Трампа

Американская инвестиционная компания BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для вложений в Украинский фонд развития в начале года на фоне победы на выборах Дональда Трампа, рассказали источники Bloomberg.
О фонде намеревались объявить на следующей неделе на конференции по восстановлению Украины в Риме. Первоначальные вложения могли внести организации, финансируемые правительствами Германии, Италии и Польши. Но переговоры из-за позиции Трампа по Украине были остановлены. Неучастие США в фонде стало понятным еще в декабре 2024-го.
Заместитель председателя BlackRock и один из руководителей переговоров Филипп Хильдебранд анонсировал в прошлом году, что в фонд хотят привлечь как минимум $500 млн от стран, международных банков развития и других спонсоров, а также $2 млрд от частных инвесторов. Как отмечал Хильдебранд, это могло бы объединить консорциум инвесторов в акции и долговые обязательства, способных профинансировать восстановительные работы в Украине на сумму не менее $15 млрд.
Представитель BlackRock заявил, что компания завершила свою бесплатную консультационную работу по Украинскому фонду развития в 2024 году и в настоящее время не участвует в «каких-либо активных проектах» с украинским правительством.
Источники Bloomberg рассказали, что во Франции разрабатывают альтернативный план по созданию фонда на замену инициативы BlackRock.
Минэкономики Украины в 2023 году сообщило, что привлекло BlackRock к консультациям по Фонду развития страны. Также в качестве консультантов выбрали JPMorgan Chase.
Фонд, по замыслу создателей, должен способствовать усилиям по восстановлению экономики страны — включая энергосектор, инфраструктуру, сельское хозяйство, информационные технологии. В январе прошлого года заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма говорил, что консультанты отобрали около 30 проектов из 280 представленных для инвестирования.
В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил сумму затрат на восстановление Украины после российской военной операции приблизительно в €500 млрд. По его словам, эти деньги могут поступить на Украину в виде инвестиций от европейских компаний.