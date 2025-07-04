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Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле

Семьи с детьми, у которых в июле закончился срок выплаты единого пособия, могут пересчитать их в сторону увеличения. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Источник: 9111

По его словам, главным условием назначения выплат остается размер среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать прожиточный минимум в регионе.

Виноградов рассказал, что вначале размер пособия будет равен половине от вышеупомянутой суммы. Если после этой выплаты доход семьи будет ниже прожиточного минимума начинают начислять 75%, а в случае нужды — 100%.

До этого сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова рассказала, что в России утвердили так называемый семейный налоговый кешбэк — ежегодную выплату для родителей двоих и более детей. Это принципиально новый вид социальных дотаций, который будет значимой мерой поддержки для малообеспеченных семей.

Заявки на выплаты можно будет подать в начале 2026 года — как лично в МФЦ или отделении Соцфонда, так и через сайт фонда или портал «Госуслуг», объяснила сенатор.

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