Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле

До этого сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова рассказала, что в России утвердили так называемый семейный налоговый кешбэк — ежегодную выплату для родителей двоих и более детей. Это принципиально новый вид социальных дотаций, который будет значимой мерой поддержки для малообеспеченных семей.