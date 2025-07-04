Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле

По его словам, главным условием назначения выплат остается размер среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать прожиточный минимум в регионе.
Виноградов рассказал, что вначале размер пособия будет равен половине от вышеупомянутой суммы. Если после этой выплаты доход семьи будет ниже прожиточного минимума начинают начислять 75%, а в случае нужды — 100%.
До этого сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова рассказала, что в России утвердили так называемый семейный налоговый кешбэк — ежегодную выплату для родителей двоих и более детей. Это принципиально новый вид социальных дотаций, который будет значимой мерой поддержки для малообеспеченных семей.
Заявки на выплаты можно будет подать в начале 2026 года — как лично в МФЦ или отделении Соцфонда, так и через сайт фонда или портал «Госуслуг», объяснила сенатор.