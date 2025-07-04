Юрист объяснил, как делить ипотечную квартиру при разводе

«После решения суда о разделе или признании права собственности одному из супругов необходимо обратиться в банк для изменения условий ипотечного договора и внесения изменений в закладную. При отказе банка бывшие супруги могут обратиться в суд для принудительного изменения состава заемщиков (ст. 353 ГК РФ, п. 7, 8 ст. 13, п. 1 ст. 13.1, ст. 38 Закона № 102-ФЗ). Продажа квартиры без согласия второго супруга, пусть даже при согласии банка, может быть признана судом недействительной (п. 3 ст. 253 ГК РФ)», — подчеркнул юрист.



Митин отметил, что использование средств материнского капитала при покупке жилья подразумевает, что согласно закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», после приобретения жилья с использованием маткапитала родители обязаны оформить жилье в общую собственность всех членов семьи — супруга, супруги и детей с определением размера долей по соглашению.