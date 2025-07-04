ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с «перерасчетом пенсии»

Однако на этом мошенническая схема не заканчивается. Через некоторое время пенсионеру снова звонят — теперь представляются сотрудником ФСБ. Злоумышленники утверждают, что ему из многофункционального центра передали информацию о попытке обмана пенсионеров и теперь они ведут расследование. Играя на доверии к госструктурам и страхе за свои сбережения, псевдо-сотрудник силовых ведомств запугивает жертву и уговаривает «защитить деньги» — перевести их на «специальный счет».