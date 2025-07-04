ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с «перерасчетом пенсии»

Как указали в банке, сначала мошенники убеждают сделать перерасчет пенсии, затем от имени сотрудников силовых ведомств выманивают крупные суммы под видом «защиты сбережений».
Там пояснили, что мошенники звонят по телефону и под видом социального работника или сотрудника госучреждения убеждают пенсионера обратиться в МФЦ якобы для «перерасчета пенсии». Когда ничего не подозревающая жертва действительно приходит в многофункциональный центр, реальные сотрудники разъясняют, что никакого перерасчета не требуется и это был звонок от мошенников.
Однако на этом мошенническая схема не заканчивается. Через некоторое время пенсионеру снова звонят — теперь представляются сотрудником ФСБ. Злоумышленники утверждают, что ему из многофункционального центра передали информацию о попытке обмана пенсионеров и теперь они ведут расследование. Играя на доверии к госструктурам и страхе за свои сбережения, псевдо-сотрудник силовых ведомств запугивает жертву и уговаривает «защитить деньги» — перевести их на «специальный счет».
«Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самых болезненных страхах пожилых людей — потере сбережений… Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв. Важно помнить: ни ФСБ, ни другие госорганы никогда не требуют переводить деньги по телефону, чтобы их сберечь», — отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
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