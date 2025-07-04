В Сумской области массово распродают бизнес и офисы

На украинских сайтах размещены сотни объявлений о продаже в Сумской области офисных и складских помещений, а также готового бизнеса. Например, в городе Ахтырка предлагают приобрести за 1,1 миллиона гривен (2 миллиона рублей) целый магазин. В Ромнах и Конотопе аренда магазина обойдётся в 10 тысяч гривен (18 тысяч рублей) с возможностью приобретения помещения за договорную цену, а в Сумах за 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).
Торговые центры ищут новых арендаторов на пустующие площади и целые этажи: ТЦ «Берёзка» и «Ekomarket» в Сумах, ТЦ «Маяк» и «Магнит» в Конотопе. В Ахтырке пытаются сдать в аренду целый городской рынок.
Офисные помещения также активно размещают в объявлениях об аренде. Например, в Сумах за день появилось три новых предложения на улице Герасима Кондратьева.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья. Многие жители города стремятся избавиться от недвижимости на фоне роста напряжённости в регионе, куда приближается линия фронта, так как ВС России создают зону безопасности после отражения нападения ВСУ на Курскую область.