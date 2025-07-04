В Сумской области массово распродают бизнес и офисы

На украинских сайтах размещены сотни объявлений о продаже в Сумской области офисных и складских помещений, а также готового бизнеса. Например, в городе Ахтырка предлагают приобрести за 1,1 миллиона гривен (2 миллиона рублей) целый магазин. В Ромнах и Конотопе аренда магазина обойдётся в 10 тысяч гривен (18 тысяч рублей) с возможностью приобретения помещения за договорную цену, а в Сумах за 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).