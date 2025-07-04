В Сбере спрогнозировали размер ключевой ставки к концу 2025 года

По его словам, как цитирует «Газета.ру», говорить о замедлении экономического роста пока рано. Согласно прогнозам Сбера, при сохранении текущей траектории рост ВВП в 2025 году может составить около 1,5%. Центробанк уже начал снижать ключевую ставку и, скорее всего, продолжит этот процесс, учитывая свои последние более мягкие сигналы.