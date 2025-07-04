В Сбере спрогнозировали размер ключевой ставки к концу 2025 года

Банк России осознает необходимость снижения ключевой ставки для смягчения рисков «переохлаждения» экономики, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
По его словам, как цитирует «Газета.ру», говорить о замедлении экономического роста пока рано. Согласно прогнозам Сбера, при сохранении текущей траектории рост ВВП в 2025 году может составить около 1,5%. Центробанк уже начал снижать ключевую ставку и, скорее всего, продолжит этот процесс, учитывая свои последние более мягкие сигналы.
Ведяхин отметил, что в июле ставка может опуститься до 18%, а к концу года — до 15−16%. Такое снижение окажется быстрее и резче, чем ожидал рынок в начале года. Это свидетельствует о готовности ЦБ оперативно адаптироваться к изменяющейся экономической ситуации.
Кроме того, первый зампред Сбера подчеркнул, что Банк России может ускорить смягчение политики, если рубль сохранит текущую устойчивость или будет принято решение по снижению цены отсечения бюджетного правила.
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