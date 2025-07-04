В Госдуме назвали факторы, которые тормозят рост зарплат в России

По его словам, несмотря на призывы президента Владимира Путина к переходу на модель с высокими доходами, реализация этих рекомендаций срывается из-за экономических ограничений.
«Реальные зарплаты стали расти вдвое медленнее, каждому третьему работнику за последний год урезали или вовсе перестали начислять премии, а каждая шестая компания готова сократить зарплаты. Это значит, что дефицит кадров как фактор, побуждавший работодателей увеличивать фонд оплаты труда, имел краткосрочный эффект и перестает работать», — отметил депутат NEWS.ru.
При этом долги по зарплатам растут стремительными темпами: за год они увеличились в 3,4 раза. Все больше предприятий вынуждены переходить на четырехдневную рабочую неделю, а политика Центробанка и Минфина ставит под угрозу прибыльность целых отраслей, подталкивая их к банкротству.
Миронов назвал «плановое охлаждение экономики» ударом по бизнесу, кошелькам граждан и даже по обороноспособности и суверенитету страны. Он призвал к скорейшему прекращению этой вредоносной практики, чтобы минимизировать негативные последствия для России.
«Чем скорее мы прекратим эту опасную игру, тем менее тяжелыми окажутся последствия для страны», — подытожил политик.
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