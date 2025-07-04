В Госдуме назвали факторы, которые тормозят рост зарплат в России

При этом долги по зарплатам растут стремительными темпами: за год они увеличились в 3,4 раза. Все больше предприятий вынуждены переходить на четырехдневную рабочую неделю, а политика Центробанка и Минфина ставит под угрозу прибыльность целых отраслей, подталкивая их к банкротству.