В Госдуме не исключили ухода Twitch с российского рынка

Горелкин обратил внимание, что в этой ситуации государству следует «обеспечить сопутствующие экономические и правовые условия». По словам депутата, государственная поддержка обяжет платформы реализовывать «соблюдение стримерами российского законодательства, запрет на анонимность, интеграцию отечественных платежных сервисов». «Нужно ли при этом создавать некий “национальный стриминг” по аналогии с “национальным мессенджером”, не уверен», — добавил парламентарий.