В Госдуме не исключили ухода Twitch с российского рынка

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Стриминговая платформа Twitch вполне может полностью уйти с российского рынка по собственному желанию, поэтому нет необходимости специально ограничивать сервис. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).
В конце июня Twitch ограничил максимальное качество видеотрансляций для пользователей в России разрешением 720p при 60 кадрах в секунду. Депутат напомнил, что аналогичным образом сервис ранее поступил в Южной Корее, а впоследствии платформа и вовсе полностью прекратила работать в этой стране.
«Я думаю, что “южнокорейский сценарий” рано или поздно будет реализован, и каким-то образом подталкивать Twitch к скорейшему уходу необходимости нет», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Парламентарий также отметил, что уход сервиса из России откроет «окно возможности» перед отечественными альтернативами. «Не исключаю, что на нашем рынке появятся и новые игроки, ведь создать стриминговую платформу проще, чем условный аналог YouTube, первоочередной актив которого — контентная база», — объяснил он.
Горелкин обратил внимание, что в этой ситуации государству следует «обеспечить сопутствующие экономические и правовые условия». По словам депутата, государственная поддержка обяжет платформы реализовывать «соблюдение стримерами российского законодательства, запрет на анонимность, интеграцию отечественных платежных сервисов». «Нужно ли при этом создавать некий “национальный стриминг” по аналогии с “национальным мессенджером”, не уверен», — добавил парламентарий.