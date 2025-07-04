В Англию ни ногой: корпорации массово покидают Британию

За последние полгода компании, разместившиеся на Лондонской бирже, смогли привлечь всего не более 200 млн фунтов стерлингов ($274 млн). Это худший показатель за последние 28 лет. Если пересчитать эту сумму в годовом исчислении, то получится около $550 млн. Для сравнения, российский фондовый рынок в 2024-м привлек IPO более чем на $1,2 млрд. Справедливости ради, для России это один из лучших показателей за всё время, и всё же мало кто мог бы предсказать еще несколько лет назад, что компании из РФ будут привлекать больше капитала, чем в Лондоне. Что уж говорить про США, где в 2024 году корпорации разместились почти на $39 млрд. 70-кратная разница в масштабе новых привлечений весьма характерна (в прошлом показатели часто бывали сопоставимыми).