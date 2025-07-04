В Англию ни ногой: корпорации массово покидают Британию

Объем IPO на Лондонской бирже (LSE) в первом полугодии оказался самым низким с 1997 года. Это лишь один из многочисленных признаков острого кризиса британской столицы как европейского и мирового финансового центра. Учитывая всё менее дружелюбную для бизнеса обстановку в стране и откровенно плохое состояние самой британской экономики, этот процесс будет продолжаться и в будущем.
Меньше, чем в России
За последние полгода компании, разместившиеся на Лондонской бирже, смогли привлечь всего не более 200 млн фунтов стерлингов ($274 млн). Это худший показатель за последние 28 лет. Если пересчитать эту сумму в годовом исчислении, то получится около $550 млн. Для сравнения, российский фондовый рынок в 2024-м привлек IPO более чем на $1,2 млрд. Справедливости ради, для России это один из лучших показателей за всё время, и всё же мало кто мог бы предсказать еще несколько лет назад, что компании из РФ будут привлекать больше капитала, чем в Лондоне. Что уж говорить про США, где в 2024 году корпорации разместились почти на $39 млрд. 70-кратная разница в масштабе новых привлечений весьма характерна (в прошлом показатели часто бывали сопоставимыми).
Эта статистика — лишь один из признаков глубоких проблем на лондонском рынке. Еще более красноречивой стала новость о том, что крупнейшая по рыночной капитализации британская компания AstraZeneca рассматривает варианты переноса листинга в США. Фармацевтический гигант выразил свое разочарование британским регулированием лекарственной сферы, а также научное отставание Великобритании от США и Китая. Если лидер британского бизнеса покинет LSE, это может стимулировать отток и других фирм.
На самом деле выход и так идет вовсю. За последние годы из Лондона ушли или объявили об уходе компании общей стоимостью $100 млрд. Только крупных корпораций набралось больше десятка. В списке — Glencore, BHP (горнодобыча), «дочка» Unilever, Shein, CRH и Arm Holdings — цвет британского бизнеса. Некоторые из этих компаний работали на лондонском рынке с 1980-х годов. Компании готовы переезжать куда угодно — не только в Нью-Йорк, но и в Амстердам, Париж, Гонконг и даже Сидней.
Последние несколько лет ознаменовались целым рядом масштабных провалов в ходе IPO. Так, размещение сервиса доставки Deliveroo в 2021 году оказалось худшим в истории британского фондового рынка, когда бумаги одной из крупнейших компаний рухнули в первые же часы торгов на 30%. В 2023 году произошло еще одно фиаско: IPO компании CAB Payments было признано самым неудачным в тот год во всем мире. Акции компании обвалились сразу на 80%.
В целом количество компаний, торгующихся в Лондоне, постоянно падает. Если 10 лет назад их было 2400, то к 2025 году численность опустилась почти до 1500. Чаще всего в проблемах британского фондового рынка винят Brexit, но процесс начался еще до выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Причины комплексные: разрыв связей с ЕС, налоговая политика, слабая национальная экономика, социальный кризис, политическая нестабильность и тому подобные вещи.
Оставить без наследства
Ситуация усугубляется массовым оттоком богатых людей из британской столицы и ее окрестностей. Идея правительства лейбористов изменить порядок взимания налога на наследство привела к стремительному отъезду богатых британцев, а также иностранцев, живущих в стране. Италия, особенно Милан, достигла немалых успехов в привлечении к себе лондонских богачей (там можно платить налог по ставке 8% вместо 40% в Британии). Исход становится всё больше похож на снежный ком: чем больше людей релоцируется, тем больше изъявляют желание последовать за ними.
Более традиционные в последнее время цели для переезда вроде Дубая, Абу-Даби, Гонконга и Сингапура также растут за счет Лондона. Речь не только о сверхбогатых собственниках, но и о богатых профессионалах, которых не устраивают как налоги, так и проблемы с безопасностью в британской столице, где криминал чувствует себя намного более вольготно, чем в перечисленных агломерациях.
Наконец, экономика Великобритании сама по себе находится в непростом положении. Производительность труда в 2010-е годы росла очень слабо, но после 2019-го всё стало еще хуже: этот показатель не то что перестал расти, а даже упал в ⅔ из британских отраслей промышленности. Всё это сказывается на экономическом росте. В 2024 году, скажем, он составил около 1,1%, но был практически полностью искусственным, обеспеченным за счет массовой иммиграции в страну. Если посмотреть на статистику ВВП на душу населения, то Великобритания находится в перманентной рецессии с середины 2022 года. Фактически это означает, что жизненные стандарты в стране падают, что неизбежно затрагивает и финансовый рынок.
Для восстановления экономики необходим промышленный рост, но после 2022 года он вряд ли возможен из-за высоких цен на электроэнергию. Масштабная программа перехода на возобновляемые источники оказалась неудачной. В 2023 году цены на электроэнергию в стране впервые в истории оказались выше, чем где-либо в Евросоюзе. Это произошло в стране, которая исторически имела крупные запасы ископаемых энергоносителей, которые массово экспортировала в другие европейские страны. Неудивительно, что промышленные предприятия в стране закрываются практически теми же темпами, что и в добровольно пострадавшей от антироссийских санкций Германии.
В 1980—1990-е годы правительство Великобритании приняло ряд стратегических решений, которые ослабили национальную промышленность, но помогли превратить королевство, и в первую очередь Лондон, в глобальную столицу финансовых услуг и аккумулятор денег со всего мира. В последние 10 лет, напротив, действия Британии — начиная с Brexit и заканчивая нынешней налоговой политикой — быстро разрушают эту, казалось бы, устойчивую систему.