СМИ: торговая война Трампа резко нарастила поступления в бюджет

Импорт из Китая в США сократился до 19,3 млрд — это на 21% ниже апрельского уровня и на 43% меньше, чем годом ранее. Трамп в начале года повысил пошлины на китайские товары до 145%, затем снизил до текущих 30%. Торговый спад привел китайский импорт к минимальным за 19 лет показателям.