СМИ: торговая война Трампа резко нарастила поступления в бюджет

Импорт США в мае вырос более чем на 25% относительно апреля. При этом общая стоимость ввоза товаров практически не изменилась. Аналитики Financial Times отмечают — торговая война, инициированная Трампом, может существенно увеличить доходы бюджета за счет пошлин, на фоне принятия основного налогового законопроекта республиканцами.
Документ предусматривает продление ключевых налоговых льгот, но сокращает финансирование здравоохранения для малоимущих. Бюджетный дефицит, по оценкам экспертов, вырастет на 3,4 трлн долларов за 10 лет. Они подчеркивают, что резкое повышение тарифов способно нарушить глобальные торговые потоки.
Импорт из Китая в США сократился до 19,3 млрд — это на 21% ниже апрельского уровня и на 43% меньше, чем годом ранее. Трамп в начале года повысил пошлины на китайские товары до 145%, затем снизил до текущих 30%. Торговый спад привел китайский импорт к минимальным за 19 лет показателям.
Для Китая сохранены самые высокие пошлины. С 9 апреля базовая ставка в 10% распространяется почти на все товары из КНР. Сталь, алюминий и автомобили облагаются повышенной пошлиной до 50%. Какие-то товары (например, фармацевтика и полупроводники) временно не облагаются сборами, но могут быть включены в будущем.
Трамп утверждает, что рост поступлений от пошлин позволяет уменьшить зависимость бюджета от подоходного налога. Однако за май они покрыли лишь 7,7% федерального дефицита (316 млрд долларов).
Если тарифная отсрочка завершится 9 июля, пошлины для ряда стран вырастут. ЕС грозит сбор до 50%, Вьетнам добился снижения тарифов до 20%. Центр аналитики прогнозирует, что за 2025−2034 годы тарифы принесут до 2,2 трлн долларов. Однако, с учетом сокращения других налоговых поступлений, чистый прирост составит около 1,8 трлн долларов.
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