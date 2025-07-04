Россияне назвали сумму, которую готовы потратить без сожалений

В ходе опроса 32% респондентов признались, что не станут переживать из-за потери суммы от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Почти вдвое меньше (17%) легко перенесут расставание с суммой от 30 тыс. до 70 тыс. руб.
42% участников исследования крайне болезненно отнесутся к утрате суммы от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Еще четверть сообщили, что расстроятся, потеряв от 500 тыс. до 1 млн руб. Потерю более 1 млн руб. назвали для себя критичной 29% опрошенных россиян.
«Интересно, что среди жителей городов-миллионников легче остальных относятся к потерям жители Перми (48%), Ростова (38%) и Челябинска (36%)», — добавили в компании.
Авторы опроса интересовались и отношением россиян к финансовой грамотности. Свыше половины опрошенных женщин (58%) считают, что им не хватает ее. Среди мужчин же об уроках финансовой грамотности задумывается только каждый четвертый.