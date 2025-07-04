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Россиянам назвали самый неудачный месяц для отпуска в 2026 году

В январе 2026 года брать отпуск будет наименее выгодно для работающих россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-эксперт, директор по персоналу сети клиник «К+31» Татьяна Клименко, ссылаясь на проект производственного календаря от Минтруда.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Причина проста — всего 15 рабочих дней в месяце. По словам Клименко, это делает январь наименее подходящим для отпуска, если вы хотите сохранить максимальный доход.

Напомним, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка, и чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже итоговая сумма на руки.

Поэтому самым выгодным для отдыха месяцем становится июль — в нем 23 рабочих дня. На втором месте — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 дня), а замыкает тройку август с 21 рабочим днем.

Эксперт отмечает, что планировать отпуск лучше в периоды с максимальной занятостью. Так сохраняется больше оплачиваемых дней, проще выстроить рабочие процессы до и после отдыха. Кроме того, это снижает риск нарушить работу команды.

Клименко советует при планировании учитывать загрузку компании, заранее согласовывать даты и подходить к отпуску гибко. Такой подход помогает сотруднику сохранить зарплату, а работодателю — рабочий ритм команды. Осознанное отношение к отдыху становится важным критерием в корпоративной культуре.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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