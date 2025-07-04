Россиянам назвали самый неудачный месяц для отпуска в 2026 году

Напомним, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка, и чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже итоговая сумма на руки.
Поэтому самым выгодным для отдыха месяцем становится июль — в нем 23 рабочих дня. На втором месте — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 дня), а замыкает тройку август с 21 рабочим днем.
Эксперт отмечает, что планировать отпуск лучше в периоды с максимальной занятостью. Так сохраняется больше оплачиваемых дней, проще выстроить рабочие процессы до и после отдыха. Кроме того, это снижает риск нарушить работу команды.
Клименко советует при планировании учитывать загрузку компании, заранее согласовывать даты и подходить к отпуску гибко. Такой подход помогает сотруднику сохранить зарплату, а работодателю — рабочий ритм команды. Осознанное отношение к отдыху становится важным критерием в корпоративной культуре.
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