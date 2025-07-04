Россия превзошла все западные экономики по росту ВВП, отметил Дмитриев

Дмитриев прокомментировал рейтинг роста ВПП, опубликованный в аккаунте World of Statistics в социальной сети Х. В этом списке стран по росту ВВП в период с 2003 по 2023 год Россия занимает пятое место с ростом 303%. Впереди нее расположились только Саудовская Аравия (395%), Индонезия (455%), Индия (503%) и Китай (966%).
«Россия превзошла все западные экономики по росту ВВП за последние 20 лет», — написал Дмитриев.
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