РФ почти полностью перешла на расчеты в рублях с Африкой

Товарооборот между государствами Африки и Россией растет достаточно быстро, хотя пока эти страны и нельзя назвать основными партнерами РФ — на них приходится менее 10% объема внешней торговли нашей страны. В 2023 году РФ экспортировала в Африку своей продукции на сумму $21 млрд, а уже в 2024-м — почти на $28 млрд, заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
«Существенная часть российского экспорта в Африку — пшеница и зерновые культуры, которые идут в основном в Египет и другие северные страны континента, а также продукция машиностроения и военно-промышленного комплекса (ВПК)», — уточнил аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов.
Как пояснил независимый эксперт Андрей Бархота, для закупки российских товаров африканские страны приобретают рубли на валютном рынке — во внешнем контуре РФ. Это может происходить в два этапа: сначала покупка доллара за нацвалюту соответствующих государств, а затем — конвертация «американца» в рубли.
«Нельзя исключать, что оплата валютой происходит только по сальдированной сумме. Например, Россия поставляет группе стран продукцию машиностроения, в ответ приходят поставки урана и какао-бобов. А уже разница подлежит оплате в рублях», — добавил экономист.