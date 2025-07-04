Раскрыто, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана

Ранее на этой неделе депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому изданию Minval о приостановлении переговоров между Россией и Азербайджаном по ряду крупных совместных экономических проектов.
Так, по итогам прошлого года десятку основных экспортных товаров неэнергетического сектора Азербайджана возглавили пластмассы и изделия из них — их продали на 368,9 миллиона долларов, золота — на 211,9 миллиона долларов и хлопка — на 177,1 миллиона.
Также в топ-10 вошли экзотические фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), легковые авто (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).
При этом главным покупателем половины этих товаров является Россия. Самую большую долю она заняла в азербайджанском экспорте косточковых плодов — 98 процентов или 97,1 миллиона долларов. Активнее всего в нашей стране покупали азербайджанские персики, нектарины и черешню.
Также на Россию пришлось 96 процентов экспорта азербайджанских томатов (168,7 миллиона долларов), 87 процента экзотических фруктов (153,4 миллиона), 64 процента пластиковых изделий (235,7 миллиона) и 53 процента орехов, в основном лесных (70,2 миллиона).
Накануне РИА Новости подсчитало, что азербайджанский бизнес при утрате российского рынка может потерять почти 1,2 миллиарда долларов.