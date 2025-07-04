В ВШЭ спрогнозировали замедление роста доходов россиян из-за налогов

Как пишет издание «Коммерсант», это нововведение снизило порог применения ставки в 15% с 5 млн до 2,4 млн рублей годового дохода, усилив прогрессию налогообложения. Ожидается, что такая мера затронет доходы домохозяйств и окажет влияние на их потребление, что является ключевым драйвером экономического роста. В 2024 году внутреннее потребление обеспечило 2,9 из 4,3 процентного пункта прироста ВВП, а в 2023 — 3,8 из 4,1 п.п.