В ВШЭ спрогнозировали замедление роста доходов россиян из-за налогов

Как пишет издание «Коммерсант», это нововведение снизило порог применения ставки в 15% с 5 млн до 2,4 млн рублей годового дохода, усилив прогрессию налогообложения. Ожидается, что такая мера затронет доходы домохозяйств и окажет влияние на их потребление, что является ключевым драйвером экономического роста. В 2024 году внутреннее потребление обеспечило 2,9 из 4,3 процентного пункта прироста ВВП, а в 2023 — 3,8 из 4,1 п.п.
При этом сокращение располагаемых доходов населения может привести к снижению спроса на отдельные категории товаров. Замедление роста потребления домохозяйств, доля которого составляет почти половину ВВП России (49,6% или 98,3 трлн рублей в 2024 году), способно негативно повлиять общий экономический рост. Однако увеличивающиеся налоговые поступления и, как следствие, рост бюджетных расходов отчасти могут компенсировать этот эффект за счет увеличения государственных затрат.
Наряду с налоговыми изменениями, на доходы населения влияет и динамика заработных плат. В 2025 году темпы их роста на крупных и средних предприятиях снизились: в марте средняя зарплата (98 тыс. руб.) в реальном выражении повторила уровень марта прошлого года. В апреле прирост ускорился, но остался существенно ниже показателей прошлого года (4% против 8% годом ранее).
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