Politico: европейский бизнес просит власти пересмотреть отношения с Москвой

Также газета ссылается на источники, сообщившие, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф высказывался за снятие энергетических санкций с Москвы. В то же время не все представители американской администрации согласны с такой позицией. Министр внутренних дел Дуглас Бергам, по данным Politico, выступает за вытеснение Москвы с рынка энергоносителей. В результате, «внутри администрации разгораются дебаты», подчеркивает издание.