Politico: европейский бизнес просит власти пересмотреть отношения с Москвой

«По всему континенту слышатся голоса руководителей бизнеса и политиков, которые призывают правительства иначе посмотреть на свою жесткую позицию по отношению к Москве. Переговоры о прекращении огня повисли в воздухе, а обеспокоенность в связи с экономической ситуацией нарастает», — отмечается в материале.
Как пишет издание, несмотря на стремление европейских чиновников минимизировать контакты с Россией и сократить экономическую зависимость, ситуация может измениться в случае смены политических настроений, прекращения военных действий и усиления требований бизнеса, связанного с необходимостью получения более дешевых энергоресурсов из России.
Один из газовых трейдеров, беседовавший с изданием на условиях анонимности, отметил, что некоторые компании Европы уже готовы закупать российский газ. Как указал директор программ немецкого совета по международным отношениям Штефан Майстер, «давление будет расти». По его словам, «слышится больше голосов разных компаний, а также политиков местного уровня, требующих возвращения к дешевым газу и нефти из России».
Также газета ссылается на источники, сообщившие, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф высказывался за снятие энергетических санкций с Москвы. В то же время не все представители американской администрации согласны с такой позицией. Министр внутренних дел Дуглас Бергам, по данным Politico, выступает за вытеснение Москвы с рынка энергоносителей. В результате, «внутри администрации разгораются дебаты», подчеркивает издание.
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