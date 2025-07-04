Отчисления и неуспеваемость: бизнес задолжал 352 млрд по страховым взносам

Долги компаний по страховым взносам — отчислениям на пенсии и медобслуживание работников — достигли 352 млрд рублей. Это вдвое больше, чем год назад, следует из данных Счетной палаты («Известия» их изучили). Больше всего недоимок скопилось в строительстве, торговле, туризме и сфере услуг. Причины — нехватка оборотных средств у бизнеса на фоне высоких ставок по налогам и кредитам, а также перевод части людей на «серые» схемы.
Где бизнес чаще всего не платит взносы на пенсию и медицину
С января по март этого года долги компаний по страховым взносам выросли на 22%, до 352 млрд рублей, говорится в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета («Известия» его изучили). В 2024-м задолженность фиксировали в более позднем докладе: по данным на июнь того года, недоимка была почти вдвое меньше — 179 млрд, следует из документа аудиторов. Ранних данных нет, ФНС не публикует такую статистику с 2023-го. Редакция направила запрос в Налоговую службу и Социальный фонд.
Страховые взносы — это обязательные платежи компаний на пенсию, медицину и соцзащиту работников. С 2023-го бизнес отчисляет их по единому тарифу — по ставке 30% от выплат сотруднику (из них 22% идут на пенсии, 5,1% — на медуслуги, 2,9% — на прочие пособия). Если же доход человека превышает лимит (в 2025-м это 2,8 млн рублей в год или 230 тыс. в месяц), то действует общая ставка вдвое меньше — 15%.
В открытом доступе нет данных по отраслям и регионам, где сложилась наибольшая задолженность по страховым взносам. Впрочем, основная часть недоимки, скорее всего, пришлась на сферы с высокой долей теневой занятости — строительство, торговлю, услуги, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Такие риски особенно высоки и в угольной промышленности из-за падения спроса, санкций и логистических ограничений, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Это касается прежде всего Кемеровской области, Красноярского края и Хакасии, где сосредоточены крупные шахты.
Похожая ситуация может быть и в сфере туризма, эта отрасль страдает из-за природных катастроф, добавила эксперт. Например, в Краснодарском крае и Крыму, где в конце 2024-го разлился мазут.
По данным ФНС за предыдущие годы, наибольшие проблемы с уплатой страховых взносов обычно возникают у компаний на Северном Кавказе и Дальнем Востоке, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. В таких регионах долги, как правило, копятся из-за стагнирующего потребительского спроса и ограниченного доступа к банковскому кредитованию, а также высокой доли частично или неформально занятых граждан, пояснил Владимир Чернов.
Почему растут долги по страховым взносам
Долги по страховым взносам растут прежде всего из-за ухудшения финансового положения бизнеса на фоне высоких ставок, особенно в малом и среднем бизнесе, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Там оборотные средства в первую очередь идут на текущие расходы: зарплаты, аренду, закупки, но не на страховые отчисления.
В 2025 году ожидается замедление темпов роста экономики, а также возможен спад в отдельных секторах, добавила Юлия Долженкова из Финансового университета. По ее словам, это только усложнит положение компаний и замедлит своевременную уплату взносов. Кроме того, из-за налоговых изменений часть выплат и в целом деловой активности могли сдвинуть на более поздний срок, поэтому временно задолженность по страховым взносам подскочила.
Еще одна причина — рост неформальной занятости и «серых» схем, когда часть зарплаты выдают в обход официальных механизмов, чтобы отчислять меньше налогов, продолжил Владимир Чернов. При этом в целом по экономике оклады продолжают расти, а вместе с ними — и суммы страховых взносов, что создает дополнительную нагрузку для бизнеса.
— Рост задолженности может быть связан с тем, что, пытаясь сократить затраты на производство, предприятия уменьшают численность персонала. В том числе — за счет привлечения работников на стороне и передачи части функций и бизнес-процессов на аутсорсинг. Такие формы занятости часто оформляются не напрямую через штат, а через сторонние компании, которые не всегда вовремя или в полном объеме уплачивают страховые взносы, — объяснила Юлия Долженкова.
Чем грозит неуплата взносов
Рост долгов — это потенциальный риск для сбалансированности бюджета Соцфонда, особенно если тренд продолжится и во втором полугодии, считает Владимир Чернов. Хотя в I квартале 2025 года доходы СФР всё равно превысили расходы на 200 млрд рублей, надо понимать, что устойчивость фонда обеспечивается в том числе трансфертами из федеральной казны, добавил он.
Всего за I квартал в бюджет Соцфонда поступило 2,8 трлн страховых взносов — на 15% больше, чем год назад, следует из доклада СП.
— Если недоимки будут расти опережающими темпами, это может привести к дефициту бюджета Соцфонда. В результате потребуются дополнительные перечисления из федерального бюджета и усиление контроля за бизнесом, — оценил Владимир Чернов.
Кроме того, последствия роста задолженности могут быть системными, продолжил эксперт. Во-первых, это сокращает ресурсы для выплат пенсий, пособий и других социальных обязательств, особенно если их рост совпадет с отставанием по доходам. Во-вторых, из-за недоимок увеличивается нагрузка на добросовестных плательщиков. В долгосрочной перспективе это может снизить уровень социальной защищенности граждан и поставить под угрозу стабильность страховой системы, считает Владимир Чернов.
Впрочем, сейчас размер задолженности компаний перед Соцфондом не столь критичен, чтобы представлять серьезные риски, уверена Екатерина Голубцова из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
За неуплату страховых взносов предусмотрена ответственность, рассказала член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова. В частности, штрафуют на 20% от недоимки. А если докажут умышленное нарушение, санкцию увеличат до 40%. За просрочку начисляются пени. При большом долге (от 18 млн для юрлиц) может наступить уголовная ответственность.
Повысить собираемость страховых взносов можно за счет комплексных мер, считает Владимир Чернов. Это, в первую очередь, цифровизация контроля и налаженный автоматический обмен данными между ФНС, СФР и работодателями. Также — расширение инструментов взыскания долгов, включая судебные процедуры и блокировку счетов. Кроме того, по словам эксперта, важно стимулировать легализацию занятости: например, через налоговые льготы, амнистию по взносам при официальном оформлении сотрудников или адресную поддержку бизнеса в сложных отраслях.