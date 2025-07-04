Отчисления и неуспеваемость: бизнес задолжал 352 млрд по страховым взносам

С января по март этого года долги компаний по страховым взносам выросли на 22%, до 352 млрд рублей, говорится в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета («Известия» его изучили). В 2024-м задолженность фиксировали в более позднем докладе: по данным на июнь того года, недоимка была почти вдвое меньше — 179 млрд, следует из документа аудиторов. Ранних данных нет, ФНС не публикует такую статистику с 2023-го. Редакция направила запрос в Налоговую службу и Социальный фонд.