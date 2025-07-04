Раскрыто, представители какой профессии получают самую высокую пенсию

Так, средняя пенсия летчиков-испытателей в России превышает 160 тысяч рублей в месяц. По данным Социального фонда на 1 апреля текущего года, которые приводит РИА Новости, этот показатель составил 163 120 рублей.
С января пенсия данной категории граждан увеличилась примерно на 13 тысяч рублей. При этом у работающих летчиков-испытателей средняя пенсия достигает 151 034 рубля, а у неработающих — 167 107 рублей.
Эти цифры значительно выше среднего размера пенсий по стране, что подчеркивает особый статус и вклад летчиков-испытателей.
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