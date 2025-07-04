Раскрыто, представители какой профессии получают самую высокую пенсию

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Социальный фонд России: история, структура и функции

1 января 2023 года в России началась новая эра в системе социального обеспечения. Вместо отдельных структур был создан единый Социальный фонд РФ (СФР). Расскажем о том, какие услуги он предоставляет, а также перечислим статьи доходов и расходов новой организации.