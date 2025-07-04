Опрос показал, сколько россиян не могут купить квартиру из-за цен

Отвечая на вопрос о способе приобретения жилья, 40% участников признались, что пока не определились с выбором. Среди тех, кто определился, 22% надеются купить жилье за наличные, а 19,1% рассчитывают на ипотеку. Рассрочку от застройщика выбрали 4,5%, а покупку с использованием материнского капитала или других форм господдержки — 4,2%. Однако в комментариях встречаются и другие мнения: «мне это не по средствам», и «если брать рассрочку, то максимум под 3% годовых».