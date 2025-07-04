Исследование показало снижение спроса россиян на вентиляторы

«Вентиляторы — медианная цена 3 409 рублей, на 8% выше уровня прошлого года. Число покупок — ниже на 40%. Обогреватели — медианная цена 3 110 рублей, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок — выше на 23%», — выяснили они, сравнив данные из фискальных чеков в июне этого и прошлого года.