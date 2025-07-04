Исследование показало снижение спроса россиян на вентиляторы

«Вентиляторы — медианная цена 3 409 рублей, на 8% выше уровня прошлого года. Число покупок — ниже на 40%. Обогреватели — медианная цена 3 110 рублей, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок — выше на 23%», — выяснили они, сравнив данные из фискальных чеков в июне этого и прошлого года.
При этом снизился спрос и на кондиционеры — число покупок просело на четверть. Их медианная цена составила 33 889 рублей (на 6% выше уровня прошлого года).
«Покупка климатической техники сильно зависит от погодного фактора. Похолодание и дождливая погода в столице, центральных регионах страны в июне — внесли существенные корректировки: продажи вентиляторов и кондиционеров заметно просели, а обогревателей — выросли», — отмечают авторы исследования.
В числе наиболее популярных климатических девайсов — сплит-системы с опциями охлаждения и обогрева, настольные и напольные вентиляторы, среди обогревателей — лидируют уличные варианты для дач, а также напольные радиаторы.
Уменьшился спрос и на технику для домашнего приготовления мороженого. По данным аналитиков, на 5% к прошлогоднему июню.