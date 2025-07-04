Фильм про злодеев: мошенники обворовывают россиян под предлогом просмотра кино

По ее словам, мошенники используют и множество других схем, связанных со знакомствами. Одна из самых популярных сейчас связана с предлогом инвестировать в разные проекты. Мошенники ищут жертву в дейтинг-приложениях, заводят тесное и доверительное общение и в какой-то момент «проговариваются» об очень успешных инвестициях. Они рассказывают о несложном заходе на биржу или платформу по торговле валютой, криптой, ценными бумагами. И если жертве интересно быстро и легко заработать много денег, то, учитывая их теплые отношения, «партнер» готов с удовольствием помочь.