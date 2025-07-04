Фильм про злодеев: мошенники обворовывают россиян под предлогом просмотра кино

Мошенники начали обманывать одиноких россиян, представляясь девушками с сайтов знакомств или из соцсетей. Они предлагают посмотреть вместе фильм онлайн, а по факту вытягивают деньги c карты. «Известия» выяснили, как работает новая схема и как защититься от нее.
Под видом кино
Мошенники придумали новый способ обмана одиноких россиян под видом девушек, желающих познакомиться. Они предлагают посмотреть вместе кино на популярной платформе, а по факту крадут деньги с карт, сообщили «Известиям» в компании F6.
На первом этапе схемы преступники размещают анкету в соцсетях или на сайте знакомств, иногда используют боты в Telegram или реальные взломанные профили настоящих девушек. Они представляются молодыми жительницами Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов — свободными и максимально естественными, чтобы не вызывать подозрений.
— Мошенники заимствуют фото настоящих девушек из соцсетей, избегая откровенных снимков и фейковых картинок. Число подписчиков девушки, чье фото заимствуют злоумышленники, обычно меньше 1000, чтобы внешность была не слишком узнаваемой. Чтобы избежать бана за использование чужих фотографий, злоумышленники обрабатывают изображения с помощью фоторедакторов и нейросетей, — рассказали в пресс-службе F6.
При знакомстве с жертвой «девушка» переводит переписку в личные сообщения в Telegram. При этом она не торопится с настоящей встречей и предлагает узнать друг друга на расстоянии — например, посмотреть кино через популярное приложение для совместного просмотра. А затем присылает ссылку якобы на фильм, обычно новинку российского или зарубежного производства.
Перейдя на страницу, человек получает предложение оплатить подписку. Сумма может быть любой: от 1 рубля и выше, обычно не более 100 рублей. Стоимость подписки мошенник определяет сам, для него важно, чтобы слишком высокая цена не отпугнула жертву. В случае если человек вводит данные карты, они утекают к мошенникам — останется только выманить код из сообщения.
Риски схемы
В случае если жертвой схемы становится пользователь Android-устройств, риски становятся выше, рассказали в F6. При переходе по фишинговой ссылке и выборе операционной системы потенциальная жертва попадает в фейковый магазин приложений, внешне похожий на Google Play, в котором под видом легитимного приложения предлагается скачать APK-файл.
— На самом деле файл — вредоносное приложение, которое позволяет перехватывать на устройстве пользователя входящие СМС. После того как приложение предложит оплатить подписку, а жертва введет данные банковской карты, злоумышленники сразу получают возможность вывести деньги со счета, — поясняют в компании.
Там отметили, что скам-группа, которая использует этот сценарий мошенничества, целенаправленно действует против пользователей из России. С начала 2025 года схема с «кино на расстоянии» помогла злоумышленникам обмануть более 40 человек, у которых похитили 343 тыс. рублей. Средняя сумма ущерба составила 8 тыс. рублей. Домен rave-film[.]com, который используется в этой схеме, создан в апреле 2024 года.
— Таким образом, мошеннические группы постепенно отходят от привычной схемы с фейковыми свиданиями, в которой злоумышленникам требовалось уговорить потенциальную жертву на встречу и покупку билетов. После пандемии, когда совместный досуг на расстоянии стал таким же обычным делом, как встречи вживую, обманщикам стало проще найти предлог для того, чтобы получить данные банковских карт потенциальных жертв, а использование фейковых приложений позволяет им похищать деньги пользователей в считаные минуты, — заключает старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Мария Синицына.
«Романтичные» уловки
Как объясняет «Известиям» эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова, схема с онлайн-просмотром кино — одна из модификаций схемы «антикино», просто более сложная технически и подразумевает возможность больших потерь. Если раньше мошенники убеждали жертву купить билет в несуществующий кинотеатр, театр, караоке или забронировать столик в ресторане, вынуждая перевести конкретную сумму, то теперь могут получить доступ ко всем средствам человека.
— Поэтому важно помнить правило, что все покупки в интернете лучше совершать со специально выделенной карты и держать на ней минимальное количество денег, — советует эксперт.
По ее словам, мошенники используют и множество других схем, связанных со знакомствами. Одна из самых популярных сейчас связана с предлогом инвестировать в разные проекты. Мошенники ищут жертву в дейтинг-приложениях, заводят тесное и доверительное общение и в какой-то момент «проговариваются» об очень успешных инвестициях. Они рассказывают о несложном заходе на биржу или платформу по торговле валютой, криптой, ценными бумагами. И если жертве интересно быстро и легко заработать много денег, то, учитывая их теплые отношения, «партнер» готов с удовольствием помочь.
— Как только жертва соглашается, начинается традиционный обман, при котором ей рисуют на экране картинки с графиками и пополняемым каждый день кошельком, растущим доходом — но всё это ложь. И при попытке вывести деньги с «платформы» или «биржи» «партнер» исчезает. Потери практически всегда очень существенны и исчисляются сотнями тысяч рублей, — рассказывает Алла Храпунова.
«Известиям» удалось найти девушку, пострадавшую от подобной схемы. Екатерина рассказала, что мошенник общался с ней под видом «парня из соседнего города»: они много шутили и смеялись, быстро сблизились. Потом Алексей узнал, что Екатерина в одиночку растит ребенка, ей не хватает денег, и предложил «помощь» — заработать на бирже якобы с минимальными вложениями. В итоге молодая мать перевела ему несколько тысяч рублей и потеряла деньги.
При этом, добавляет руководитель группы аналитики L1 GSOC Андрей Жданухин, встречаются и схемы, которые выходят за рамки интернет-знакомств. Например, в Москве всё еще распространен способ обмана через доставку цветов: мошенники дарят букет от «тайного поклонника», а потом просят сказать код из СМС, чтобы якобы подтвердить успешную анонимную доставку. Но вместо этого девушке приходит сообщение с кодом от «Госуслуг» — и если она называет цифры, аккаунт крадут.
Способы защиты
Для того чтобы защититься от мошенников в социальных сетях и на сайтах знакомств, эксперты рекомендуют не раскрывать никакой важной информации, не делиться слишком личными фотографиями, видео и тем более не переводить денег. Мошенники часто просят их «на билеты», утверждают, что хотят приехать к человеку, или пишут, что попали в сложную ситуацию, говорит Алла Храпунова.
Она напоминает, что при знакомствах важно сохранять критическое мышление и помнить, что человек может притворяться кем угодно. Доверительных бесед с незнакомцами лучше не вести.
— Не переходите по ссылкам от незнакомцев. Если вам предложили посмотреть фильм — выберите официальный и знакомый вам сервис, не бойтесь проявить инициативу в этом вопросе, — советует Андрей Жданухин. — Не устанавливайте приложения с непроверенных источников. Используйте только официальные маркетплейсы, например Google Play и App Store, но даже там проверяйте отзывы и производителя.
Кроме того, он призывает внимательно проверять сайты, на которые переходит человек, и не вводить на сомнительных и любых незнакомых ресурсах данные карты. Особенно если ссылку на них кто-то прислал — даже если это знакомый человек, нельзя исключать, что его взломали.
В случае если у человека возникли подозрения после покупки в Сети, лучше сразу заблокировать карту. А затем позвонить в банк — там могут остановить списание. Если всё же обманули, нужно сразу обратиться в полицию, приложив скриншоты переписок.