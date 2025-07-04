ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России

Компания «Руссоль» должна разработать торговую политику. Служба установила, что в 2024 году организация занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли.
ООО «Руссоль» отказалось поставить товар ООО «Сольторг» и ООО «Главснаб» при наличии экономической и технологической возможности. Также производитель не оповестил ООО «Сольторг» о проведении договорной кампании, зная о намерении продавца принять в ней участие.
Такие действия производителя указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами, что может являться нарушением Закона о защите конкуренции.
ФАС России выдала предупреждение ООО «Руссоль» о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе путем разработки торговой политики по реализации пищевой соли.
Документ должен содержать порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, обеспечивающий недискриминационный доступ участников рынка к социально значимому товару. Кроме того, в торговой политике должны быть закреплены принципы ценообразования на пищевую соль, исключающие необоснованное повышение отпускных цен.
Реализация требований будет способствовать снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на рынке пищевой соли, в том числе в части установления монопольно высоких цен.
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