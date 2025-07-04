Депозиты под угрозой: как ожидания по ставке ЦБ сказываются на банковских вкладах

Ключевая ставка — это инструмент, с помощью которого Центробанк управляет стоимостью денег в экономике. Она определяет, под какой процент ЦБ дает деньги коммерческим банкам. А уже от этого зависят проценты по кредитам и вкладам, которые банки предлагают клиентам. Если ставка высокая — кредиты дорогие, а вклады выгодные. Если ставка падает: кредиты становятся доступнее, но и доходность по депозитам снижается. Это базовая взаимосвязь. Поэтому сейчас за действиями ЦБ следят не только инвесторы и аналитики, но и обычные вкладчики, ведь от решений регулятора напрямую зависит, сколько заработают их сбережения.
«Не стоит забывать, что Банк России традиционно придерживается консервативной политики и пока нет событий, которые бы заставили его делать “резкие” движения: представители регулятора неоднократно заявляли о постепенном снижении ключевой ставки и необходимости длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий. Если, как сказала Председатель (Банка России Эльвира Набиуллина — ред. Финансы Mail), ничего неожиданного не произойдет, мы ожидаем снижения ключевой ставки на 100 — 200 б.п.», — рассуждает о судьбе «ключа» Александр Иванов, аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции».
Логика и выгода
На первый взгляд, логично было бы ожидать, что банки начнут снижать ставки по депозитам только после официального решения ЦБ. Но в реальности все работает иначе — финансовый рынок живет ожиданиями. Если участники рынка уверены, что ставка будет снижена через месяц, они заранее начинают перестраивать свои стратегии: это касается как кредитования, так и привлечения средств. Банки не хотят переплачивать вкладчикам по более высоким ставкам, если в ближайшее время «деньги подешевеют».
Такое поведение можно было наблюдать в мае-июне 2025 года: тогда доходность по банковским вкладам начала снижаться уже после первых сигналов ЦБ о возможном изменении курса. Многие крупные банки тогда урезали максимальные ставки на 0,5−1 процентный пункт, не дожидаясь официального заседания регулятора.
Учитывая, что банки прогнозируют снижение ключевой ставки, они могут заранее корректировать доходность своих продуктов — как кредитных, так и депозитных. В этой логике нет ничего необычного: ведь, например, зная, что через неделю ставки по вкладам снизятся, инвесторы не будут ждать этого понижения, а побегут открывать депозиты заранее.
Банки стремятся управлять стоимостью своих обязательств (в том числе депозитов) максимально эффективно. Когда они чувствуют, что ЦБ «смягчится», это сигнал: в ближайшие месяцы деньги станут дешевле, спрос на кредиты может вырасти, а потребность в дорогих пассивах — наоборот, снизится. Если банк продолжит предлагать высокие ставки в этот период, он будет переплачивать по вкладам, привлекая деньги, которые потом не сможет эффективно разместить. Поэтому оптимальная стратегия — реагировать заранее, особенно если сигналы от регулятора достаточно прозрачные.
Кроме того, свою роль играет конкуренция. Как только один из крупных игроков начинает снижать ставки, другие банки следуют за ним, чтобы сохранить маржу.
Что делать вкладчику?
Если вы планируете открыть вклад, сейчас — момент для принятия решения. Ожидания снижения ключевой ставки означают, что ставки по депозитам в ближайшие месяцы будут только падать. Ниже мы публикуем несколько базовых стратегий, которые могут вам пригодиться в планировании собственных инвестиций:
Зафиксировать ставку надолго. Если вы находите вклад под 18−20% годовых — стоит рассмотреть размещение средств на относительно долгий срок (6−12 месяцев). Такая ставка может уже скоро стать недоступной.
Разделить сумму вложений на части. Еще один из способов снизить риски — разбить вклад на несколько частей с разными сроками возврата денег (например, 3, 6 и 12 месяцев). Это даст вам гибкость: часть денег можно будет переразместить, если условия станут более выгодными.
Обратить внимание на альтернативные инструменты для инвестиций. Если вас не устраивает снижение доходности, рассмотрите следующие варианты для вложений средств:
ОФЗ (облигации федерального займа);
Накопительные счета с плавающей ставкой;
Вложения в «металлические счета», где доходность привязана к цене драгоценного металла.
Каждый из них имеет свои риски, поэтому важно понимать их специфику или необходимо проконсультироваться с финансовым советником.
Что будет дальше со ставкой и депозитами?
Аналитики сходятся во мнении, что цикл снижения ставки в 2025 году вполне реален. Инфляция стабилизируется, и ЦБ уже дал понять, что готов корректировать свою политику. Вот три возможных сценария:
Резкое снижение ставки на 2−3 п.п. на ближайшем заседании Центробанка 25 июля 2025 года.
Осторожное снижение на 0,5−1 п.п. при сохранении инфляционных рисков.
«Заморозка» ставки на текущем уровне в 20%, если инфляция неожиданно ускорится.
Реализация первых двух сценариев означает для вкладчиков, что высокие ставки по депозитам остались в прошлом. Поэтому «ловить момент» — наиболее оправданная стратегия в текущих условиях. Доходность по вкладам меняется не только вслед за решениями Центробанка, но и в ответ на рыночные ожидания. Как только участники рынка чувствуют приближение снижения ключевой ставки, банки заранее корректируют предложения по депозитам.
Обычному вкладчику нужно стараться искать наиболее длинные инструменты с еще сохраняющейся высокой доходностью. Если раньше при росте ключевой ставки в приоритете были короткие депозиты, то сейчас стоит обратить внимание на длинные, по которым еще можно «поймать» банковскую ставку порядка 20% или чуть ниже.
Для вкладчиков же это значит одно: не стоит ждать официального снижения ставки ЦБ, чтобы принимать инвестиционное решение, а лучше действовать на опережение. Если сегодня вы видите привлекательную доходность — завтра ее может уже не быть.
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