Депозиты под угрозой: как ожидания по ставке ЦБ сказываются на банковских вкладах

Ключевая ставка — это инструмент, с помощью которого Центробанк управляет стоимостью денег в экономике. Она определяет, под какой процент ЦБ дает деньги коммерческим банкам. А уже от этого зависят проценты по кредитам и вкладам, которые банки предлагают клиентам. Если ставка высокая — кредиты дорогие, а вклады выгодные. Если ставка падает: кредиты становятся доступнее, но и доходность по депозитам снижается. Это базовая взаимосвязь. Поэтому сейчас за действиями ЦБ следят не только инвесторы и аналитики, но и обычные вкладчики, ведь от решений регулятора напрямую зависит, сколько заработают их сбережения.