ЦБ назвал климатические риски системной угрозой для экономики

«В 2023 году мы проводили стресс-тест методом top-down, когда сами делали оценки. Мы подтвердили его результаты упражнением уже вместе с финансовыми институтами: при отсутствии проактивных действий со стороны крупнейших заемщиков у трети компаний проблемы с их финансовым положением могут возникнуть уже в середине 2030 годов. С учетом того, что повестка сейчас ускоряется, это может происходить и несколько раньше», — добавил Морозов.