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ЦБ назвал климатические риски системной угрозой для экономики

Климатические вызовы все заметнее влияют на российскую экономику, заявил замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Максим Морозов.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Чиновник 4 июля выступил на Финансовом конгрессе ЦБ, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что физические и переходные климатические риски уже сейчас представляют собой системную угрозу для финансовой сферы.

По словам Морозова, потенциальные негативные последствия могут реализоваться не в отдаленной перспективе, а значительно раньше, чем принято считать. «Самое главное не пропустить тот момент, когда эта среднесрочная перспектива станет краткосрочной», — добавил он.

По результатам стресс-тестирования, проведенного ЦБ, при отсутствии проактивных шагов со стороны крупных компаний, примерно треть заемщиков может столкнуться с финансовыми трудностями уже к середине 2030 года. Причем ситуация может развиваться быстрее, чем предполагают текущие оценки.

«В 2023 году мы проводили стресс-тест методом top-down, когда сами делали оценки. Мы подтвердили его результаты упражнением уже вместе с финансовыми институтами: при отсутствии проактивных действий со стороны крупнейших заемщиков у трети компаний проблемы с их финансовым положением могут возникнуть уже в середине 2030 годов. С учетом того, что повестка сейчас ускоряется, это может происходить и несколько раньше», — добавил Морозов.

При этом он подчеркнул, что климатическая трансформация — это не только вызовы, но и новые возможности. В частности, Россия может выиграть от роста спроса на критические минералы и развития атомной энергетики, включая малые модульные реакторы.

По мнению представителя ЦБ, переходные риски не должны восприниматься исключительно как внешнее давление. Напротив, они могут стать стимулом для модернизации экономики. В этой ситуации роль регулятора — создавать условия для трансформации бизнеса с учетом новых рисков и возможностей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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