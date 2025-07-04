Бананы включили в перечень сельскохозяйственной продукции России

Бананы, согласно документу, вошли в «перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования». Этот список утверждает кабмин.
В марте этого года министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков заявил, что бананы могут включить в перечень российских сельскохозяйственных культур, вопрос решается на уровне правительства и Минсельхоза. Позже в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 губернатор Владимир Владимиров сказал, что первый урожай ставропольских бананов можно будет попробовать в 2027 году.
Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут предложила выращивать бананы в тепличных условиях. После поездки в Казахстан она побывала в промышленных теплицах, в которых выращивают бананы, и инициировала аналогичный проект в России.