Бананы включили в перечень сельскохозяйственной продукции России

В марте этого года министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков заявил, что бананы могут включить в перечень российских сельскохозяйственных культур, вопрос решается на уровне правительства и Минсельхоза. Позже в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 губернатор Владимир Владимиров сказал, что первый урожай ставропольских бананов можно будет попробовать в 2027 году.