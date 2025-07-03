Как сохранить «нажитое непосильным трудом»: альтернативы банковским вкладам

«Банковские вклады перестают быть условно выгодными по сравнению с рыночными инструментами при снижении ключевой ставки до уровня 12−13% годовых и ниже. В этом случае эффективная доходность по депозитам может опуститься в диапазон 10−11% годовых, что сделает другие инвестиционные инструменты (облигации, фонды и дивидендные акции и проч.) более интересными в глазах частных инвесторов, особенно тех, кто готов к умеренному риску», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Ниже мы расскажем о наиболее популярных из них.
Облигации: сильная альтернатива с низким риском
Одним из наиболее устойчивых направлений остаются облигации — как государственные, так и корпоративные.
Облигации федерального займа традиционно считаются самым надежным долговым инструментом на внутреннем рынке. В 2025 году они предлагали неплохую доходность, обладая при этом рядом преимуществ: ликвидностью, возможностью продажи до срока погашения и доступом через брокерские платформы. Более того, при использовании индивидуального инвестиционного счета (ИИС) покупка ОФЗ может сопровождаться налоговыми вычетами, что фактически повышает общую доходность до 17−18% годовых при соблюдении определенных условий.
Корпоративные облигации — логичное продолжение той же стратегии для инвесторов, готовых принять умеренный уровень риска. Здесь многое зависит от компании-эмитента: качественные бумаги компаний с высоким кредитным рейтингом предоставляют доходность выше, чем по государственным займам, но требуют более тщательного анализа. В условиях, когда ряд секторов российской экономики адаптировался к санкционному режиму и демонстрирует устойчивую рентабельность, вложения в облигации таких компаний могут быть оправданны.
Корпоративные бумаги предлагают бОльший «разброс» по доходности, который зависит как от макроэкономических показателей в экономике страны (уровень инфляции, учетная ставка ЦБ и проч.), так и от текущего положения компании на рынке. Например, доходность облигаций девелопера «Самолет» (P18) с погашением в июне 2029 года сейчас составляет 24,33% годовых, а облигация ритейлера «Магнит» (4P05) с датой погашения 13 ноября 2029 года — 21,75% в год.
Облигации корпоративных эмитентов — инструменты с более высокой доходностью (в среднем 18−22% годовых), но и с большим кредитным риском. Здесь особенно востребованы бумаги крупнейших компаний из устойчивых секторов (энергетика, металлургия, телеком) и высоким кредитным рейтингом.
Вложения в фондовый рынок
Еще один вектор — инвестиции в акции и фондовый рынок в целом. Несмотря на волатильность, сейчас рынок демонстрирует частичное восстановление, а фундаментальные показатели ряда публичных компаний остаются сильными. Особый интерес представляют бумаги компаний, которые регулярно выплачивающие дивиденды. В условиях санкционного давления российские эмитенты все чаще используют дивиденды как основной способ вернуть капитал акционерам, что создает благоприятную среду для частных инвесторов.
«По мере того, как банковские ставки будут снижаться, можно ожидать постепенного перетока капитала в рынок акций, где деньги можно приумножать и зарабатывать. (…) При этом, необходимо знать, что рынок акций, в отличие от рынка банковских вкладов, никем не застрахован. Акции могут упасть практически до нуля и никогда “не отрасти”, компания может обанкротиться, и человек не получит ничего», — предупреждает Илья Иванинский, глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета и партнер-эксперт «Яков и партнеры».
Золото и драгоценные металлы
Не теряют актуальности и инвестиции в драгметаллы. В условиях глобальной геополитической нестабильности, ослабления валют и структурной инфляции этот актив по-прежнему воспринимается как «тихая гавань». Российские инвесторы могут инвестировать в золото через обезличенные металлические счета, покупку слитков и монет или через фондовые инструменты, такие как ETF, привязанные к цене металла. Несмотря на то, что золото не генерирует доход в виде процентов или дивидендов, оно эффективно выполняет функцию защиты капитала от девальвации и кризисных сценариев.
Так, согласно калькулятору доходности РосСельхозБанка, за прошедший год вложение в золото принесло бы инвестору 28,52% годовых, а инвестиции в платину — 23,32%.
Инвестиционные монеты более удобны в хранении, чем слитки. Динамика индекса инвестмонеты Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2006−2022 (золото 999/1000, 7.78гр) за год составляет 26.7%. Памятные монеты из драгметаллов содержат в своей цене стоимость драгметалла, а также нумизматическую стоимость, но вложения в этот инструмент потребует специальных знаний.
Недвижимость: стабильность и пассивный доход
Недвижимость, несмотря на изменение условий ипотечного кредитования и переоценку спроса, остается важной частью инвестиционного ландшафта. Рынок жилой аренды демонстрирует устойчивость в крупных городах и регионах с сильным демографическим или образовательным потенциалом. Однако простая модель «купил и сдаешь» уже не столь эффективна.
«За период с июня 2024 по июнь 2025 года средняя цена предложения на рынке многоквартирного жилья в Пермском крае продолжила увеличиваться: +18% за год на первичном рынке, и +11% на вторичном. И если на первичном рынке количество предложений в экспозиции за год увеличился на 40% до 10 200 единиц, то желающих продавать вторичные квартиры сократилось в 2 раза», — комментирует динамику на региональном рынке недвижимости Алексей Скоробогач, председатель комитета по аналитике Российской Гильдии риэлторов.
Доходность же арендного бизнеса зависит от множества факторов — от местоположения и инфраструктуры до налоговых издержек и состояния объекта.
«В 2025 году рынок курортной недвижимости на Черноморском побережье демонстрирует большую устойчивость по сравнению с другими регионами Юга России. Стоимость квартир в городах прибрежного кластера продолжает умеренно расти. Рынок здесь в меньшей степени чувствителен к ипотечным ставкам и размеру первоначального взноса, поскольку присутствует значительная клиентская база, готовая приобретать за собственные средства. Так, в Анапе средневзвешенная цена на квартиры комфорт-класса выросла на 8% по сравнению с началом 2025 года. Есть основания полагать, что подобная динамика на рынке недвижимости юга России сохранится и во втором квартале текущего года», — полагает основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян.
Все чаще инвесторы интересуются коммерческой недвижимостью, апартаментами и коллективными инструментами вложения — от закрытых ПИФов до краудфандинговых платформ, где можно войти в проект с небольшим чеком.
«Одной из самых взвешенных и прогнозируемых альтернатив сегодня являются инвестиции в стрит-ритейл в новостройках. Это сегмент, который демонстрирует устойчивую доходность, минимальную волатильность и понятную логику окупаемости. Коммерческие помещения на первых этажах новых жилых комплексов сдаются в аренду федеральным и региональным сетям — аптекам, супермаркетам, кафе, салонам. Эти арендаторы заключают долгосрочные договоры, формируя стабильный денежный поток», — комментирует идею Михаил Духовный, руководитель PR-направления компании Genesis Group.
Венчурные и краудфандинговые инвестиции
Наряду с традиционными активами появляются и альтернативные направления для вложений — венчурные инвестиции, краудфандинг, долевое участие в развивающихся бизнесах. Подобные инструменты пока остаются на периферии внимания частного инвестора, однако рост финансовой грамотности и цифровизация инвестиционных платформ постепенно расширяют доступ к ним. Следует понимать, что здесь речь идет не только о сохранении капитала, но и о возможном высокодоходном росте — с соответствующим уровнем риска и вероятностью потери вложений. Поэтому венчурные инструменты стоит рассматривать как дополнение к основному портфелю, а не его основу.
«Возьмем, к примеру, краудлендинг-займы реальному бизнесу через лицензированные платформы. Опыт наших инвесторов говорит о том, что даже с учетом дефолтов и резервов, они могут получать 22−32% годовых, если грамотно распределять риски», — делится опытом Евгения Шеншина, генеральный директор инвестиционной платформы The Деньги.
Валюта и криптовалюта: инструменты со спекулятивным потенциалом
Интерес к иностранной валюте и криптовалютам сохраняется, но здесь также необходимо проявлять осторожность. После введения жестких валютных ограничений и изменения регулирования операции с долларами и евро оказались ограничены. Взамен частные инвесторы обращают внимание на юань, дирхам, тенге и прочие валюты. Несмотря на наличие возможностей краткосрочной спекуляции, валютный рынок требует дисциплины и понимания макроэкономических трендов.
Выгода здесь зависит от срока вложений. Например, инвестиции в американский доллар или евро в течение последнего года принесли бы вам отрицательную доходность (минус 10,62% и минус 1,09% соответственно). Однако при трехлетнем горизонте вложений, ваш доход бы уже составил 15,42% годовых в долларах и 21,48% годовых в евро.
Что касается криптовалют, то их инвестиционная привлекательность остается в сфере высокой волатильности. Регулирование в России по-прежнему ограничивает легальную интеграцию цифровых активов в частные портфели. Тем не менее многие инвесторы продолжают использовать их как спекулятивный актив на фоне глобального интереса к блокчейн-технологиям.
Например, если бы вы вложились в самую популярную криптовалюту Биткойн год назад, то ваш доход на сегодняшний день составил бы 75,91% годовых. Однако как и большинства высокодоходных инструментов крипторынка, обратная сторона таких «заработков» — изменчивость цены в моменте, из-за чего инвестор рискует потерять свои вложения из-за слабопрогнозируемого изменения стоимости такого инструмента.
Диверсификация и разумный подход
Главный вывод, к которому приходят опытные частные инвесторы: не существует одного универсального инструмента. Разумная стратегия заключается в построении диверсифицированного инвестиционного портфеля, включающего инструменты с разным уровнем риска и доходности, различными сроками и валютной структурой. Это позволяет адаптироваться к рыночным условиям и одновременно снижать уязвимость к резким колебаниям отдельных сегментов.
Рекомендую не искать «единственно правильный» инструмент, а собирать сбалансированный портфель. Лично я не инвестирую более 10% свободных средств в один актив — даже если он кажется самым надежным. Диверсификация, дисциплина и здравый смысл: вот главные друзья инвестора в 2025 году.
Сегодня инвестирование требует большей самостоятельности и вовлеченности. Подбор активов, оценка рисков, выбор платформы и налоговая оптимизация — все это ложится на плечи самого инвестора. Поэтому грамотная финансовая подготовка, понимание базовых принципов работы рынков и постоянный мониторинг экономической ситуации становятся обязательной частью инвестиционной культуры.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».