В Китае назвали экономическую глобализацию исторической тенденцией

«Проблемы экономической глобализации могут быть решены только в процессе развития глобализации. В тарифных и торговых войнах не будет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и в конечном итоге нанесут ущерб общим интересам всех стран», — отметил Хань Чжэн.