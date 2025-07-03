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В Китае назвали экономическую глобализацию исторической тенденцией

Мир уже не вернется к эпохе экономической изоляции — глобализация стала необратимой частью мировой истории. Об этом, как сообщает «Прайм», заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн на открытии 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum).

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Необходимо придерживаться открытости и сотрудничества, совместно содействовать мировому процветанию и развитию. Экономическая глобализация — необратимая историческая тенденция, и мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения», — подчеркнул он.

По словам китайского политика, укрепление международной взаимосвязи и взаимовыгодное партнерство — единственный путь к долгосрочному миру и экономической стабильности. Он также указал, что нынешние вызовы — это не повод закрываться, а стимул для совместного поиска решений.

«Проблемы экономической глобализации могут быть решены только в процессе развития глобализации. В тарифных и торговых войнах не будет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и в конечном итоге нанесут ущерб общим интересам всех стран», — отметил Хань Чжэн.

В условиях нарастающей нестабильности, добавил он, важно сохранить устойчивость глобальных цепочек поставок, защищать принципы многосторонней торговли и способствовать росту мировой экономики на основе доверия и партнерства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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