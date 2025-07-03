В Китае назвали экономическую глобализацию исторической тенденцией

«Необходимо придерживаться открытости и сотрудничества, совместно содействовать мировому процветанию и развитию. Экономическая глобализация — необратимая историческая тенденция, и мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения», — подчеркнул он.
По словам китайского политика, укрепление международной взаимосвязи и взаимовыгодное партнерство — единственный путь к долгосрочному миру и экономической стабильности. Он также указал, что нынешние вызовы — это не повод закрываться, а стимул для совместного поиска решений.
«Проблемы экономической глобализации могут быть решены только в процессе развития глобализации. В тарифных и торговых войнах не будет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и в конечном итоге нанесут ущерб общим интересам всех стран», — отметил Хань Чжэн.
В условиях нарастающей нестабильности, добавил он, важно сохранить устойчивость глобальных цепочек поставок, защищать принципы многосторонней торговли и способствовать росту мировой экономики на основе доверия и партнерства.
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