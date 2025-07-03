В Госдуме объяснили, как проиндексируют маткапитал в 2026 году

«Ежегодно в феврале материнский капитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму материнский капитал вырастет. Если материнский капитал не расходуется, то он также индексируется», — сказала она ТАСС.
При этом, напомнила парламентарий, маткапитал можно направлять на образование детей, в том числе на кружки и секции, на материнскую пенсию, а также на ежемесячные выплаты, если доход на каждого члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов, и ряд других целей.
Кроме того, с прошлого года остаток маткапитала на сумму не более 10 тыс. рублей можно получить в виде выплаты. Этой возможностью, по словам Буцкой, воспользовались уже около 180 тысяч родителей.
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