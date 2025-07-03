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В Госдуме объяснили, как проиндексируют маткапитал в 2026 году

Материнский капитал в феврале 2026 года проиндексируют на размер фактической инфляции за этот год, заявила Татьяна Буцкая, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Ежегодно в феврале материнский капитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму материнский капитал вырастет. Если материнский капитал не расходуется, то он также индексируется», — сказала она ТАСС.

При этом, напомнила парламентарий, маткапитал можно направлять на образование детей, в том числе на кружки и секции, на материнскую пенсию, а также на ежемесячные выплаты, если доход на каждого члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов, и ряд других целей.

Кроме того, с прошлого года остаток маткапитала на сумму не более 10 тыс. рублей можно получить в виде выплаты. Этой возможностью, по словам Буцкой, воспользовались уже около 180 тысяч родителей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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