СМИ: в России участились случаи подделки инвестиционных сервисов

Как пишут «Ведомости», эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности подобных мошеннических схем.
Злоумышленники создают поддельные личные кабинеты, полностью копирующие интерфейс реальных инвестиционных сервисов, включая разделы с котировками акций, финансовой статистикой и возможностями пополнения или вывода средств.
Как поясняют специалисты, пользователи получают ссылки на такие ресурсы по почте или в мессенджерах. После перехода на фишинговый сайт жертвам предлагается внести средства на якобы инвестиционный счёт посредством перевода денег на указанный номер карты или телефона.
В случае попытки вывести средства с поддельной платформы пользователь вводит свои личные и платежные данные, которые впоследствии могут быть использованы мошенниками в других схемах, отмечает руководитель направления Brand Protection компании Bi.Zone Дмитрий Кирюшкин.
По информации директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, средний срок жизни подобных фишинговых ресурсов составляет около пяти дней. При этом регистрация новых доменов происходит быстрее, чем государственные системы успевают их блокировать.
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