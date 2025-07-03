СМИ: в России участились случаи подделки инвестиционных сервисов

Как поясняют специалисты, пользователи получают ссылки на такие ресурсы по почте или в мессенджерах. После перехода на фишинговый сайт жертвам предлагается внести средства на якобы инвестиционный счёт посредством перевода денег на указанный номер карты или телефона.