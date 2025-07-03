У россиян за год выросли требования к размеру финансовой подушки на 43%

Каждый второй россиянин регулярно откладывает деньги, а число тех, кто готов инвестировать, выросло с 70 до 90%, показал опрос, проведенный «СберСтрахование жизни» (есть у «РБК Инвестиций»). При этом за год сумма, которую россияне считают необходимой для финансовой уверенности, выросла на 43%, с ₽3,17 млн до ₽4,53 млн. Почти половина опрошенных (49%) ежемесячно откладывают до 10% дохода, а каждый шестой (17%) — до 20%.