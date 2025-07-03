У россиян за год выросли требования к размеру финансовой подушки на 43%

Каждый второй россиянин регулярно откладывает деньги, а число тех, кто готов инвестировать, выросло с 70 до 90%, показал опрос, проведенный «СберСтрахование жизни» (есть у «РБК Инвестиций»). При этом за год сумма, которую россияне считают необходимой для финансовой уверенности, выросла на 43%, с ₽3,17 млн до ₽4,53 млн. Почти половина опрошенных (49%) ежемесячно откладывают до 10% дохода, а каждый шестой (17%) — до 20%.
Основные цели, на которые копят россияне, оказались следующими:
- сберегают деньги на случай непредвиденных обстоятельств — 34,1%;
- копят на поддержку детей в будущем — 27%;
- откладывают на образование — 22%;
- копят на покупку недвижимости — 20,7%;
- формируют пенсионный капитал — 11,5%.
Исследование показало, что чаще всего откладывают деньги в Махачкале (84%), Рязани (75%), Тольятти (74%) и Владивостоке (73%). «Лидеры по уровню готовности инвестировать — это, как правило, крупные города с высоким уровнем финансовой грамотности», — отмечается в нем.
Среди инструментов для накоплений и инвестиций в 2025 году самым востребованным оказался банковский вклад — ему отдали предпочтение 61% опрошенных. Остальные доли распределились следующим образом:
- инвестиции в бизнес — 8,5%;
- программы страхования жизни и программа долгосрочных сбережений (ПДС) — 7,5%;
- акции, облигации и ПИФы — 6,5%;
- недвижимость — 5%;
- металлические счета и золото — 1,6%.
Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная в прошлом году, объединила более 3,5 млн участников с общим объемом вложений ₽240 млрд, а по продукту долевого страхования жизни (ДСЖ) всего за три месяца оформлено более 1 тыс. договоров почти на ₽3 млрд.
«Мы видим устойчивую тенденцию: все больше россиян формируют накопления и выходят на рынок инвестиций. Для развития культуры инвестирования важны надежные инструменты и поддержка государства. Сейчас мы ожидаем запуска программы семейных инвестиций — новой модели поддержки накоплений для российских семей. Ее успех будет зависеть от принятой архитектуры. Мы надеемся, что программа станет реальным инструментом для миллионов российских семей», — добавил он.
Исследование проводилось в июне 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.
В конце октября 2024 года стало известно о разработке Минфином инструмента семейного инвестирования. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать его до 15 июля текущего года.
О новом финансовом продукте известно то, что он будет основан на уже действующих механизмах — индивидуальном инвестсчете (ИИС), программе долгосрочных сбережений (ПДС) и накопительном страховании жизни (НСЖ). Президент также предложил установить налоговый вычет для него в размере «минимум до ₽1 млн в год».
В начале февраля глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев рассказал в интервью «РБК Инвестициям», что инструмент семейных инвестиций, по сути, будет улучшенной налоговой льготой. Он выделил несколько параметров инструментов, которые на тот момент финансовая индустрия обсуждала с Минфином:
уникальность инструмента в том, что он не будет являться счетом как таковым. Скорее, это будет некая юридическая конструкция, которая позволит суммировать вычеты по трем инструментам: индивидуальному инвестсчету (ИИС), программе долгосрочных сбережений (ПДС) и долевому страхованию жизни (ДСЖ);
налоговый вычет по новому продукту составит ₽1 млн в год. Эта сумма будет считаться в совокупности от доходов всей семьи, направленных на финансирование ИИС, ПДС или на ДСЖ. Распределить ее можно будет в любой пропорции между тремя счетами или вовсе вложить только в один инструмент;
фильтров по доходу семьи не будет. Для получения налоговой льготы не нужно, чтобы оба супруга имели доход. Один, который работает, сможет как бы поделиться вычетом с неработающим. Семья может быть полной или только с одним родителем. Более того, в программе смогут участвовать семьи без детей;
возможное расширение списка особых ситуаций. У ИИС и ПДС есть список жизненных ситуаций, при которых инвестор может забрать деньги раньше положенного срока и сохранить при этом льготу. Этот список всегда был спорной темой. Возможно, в новом инструменте появится еще одна ситуация — снятие средств для оплаты образования ребенка.
Также в начале марта директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев сообщал, что министерство планирует сделать акцент на участии детей в инструменте для семейных инвестиций. Из его слов следует, что в рамках этого проекта может появиться возможность отдельного софинансирования счета в программе долгосрочных сбережений (ПДС), открытого на ребенка.