SuperJob назвал вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов

В то же время юридическая отрасль остается высококонкурентной сферой, так как количество резюме значительно превышает число вакансий, следует из данных сервиса. Структура спроса и предложения на рынке труда не совпадает: больше всего вакансий (40%) для юристов со стажем работы в правовой сфере 1—3 года и 3—6 лет (34%), а среди соискателей преобладают профи со стажем от шести лет (таких 88%), отметили в SuperJob. Также важно, что чуть более половины кандидатов составляют не безработные, а работающие: они вышли на рынок труда искать лучших условий в найме, в частности, по зарплате, указали в SuperJob.